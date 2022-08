HomeKit-Entwickler starten Petition gegen Apples Einschränkungen

HomeKit ist mittlerweile sechs Jahre alt. Wenngleich sich im Laufe dieser Zeit viel gebessert hat und zahlreiche Erweiterungen Einzug gehalten haben, mit dem Leistungsumfang anderer Smarthome-Systeme kann sich Apples Heimautomatisierung in der Regeln nicht messen.

Allem voran sieht sich Apples Home-App immer wieder in der Kritik. Zwar liefert der Hersteller auch hier regelmäßig Verbesserungen nach, doch nicht umsonst gibt es mittlerweile unzählige Apps von Drittanbietern, deren Entwickler jene Lücken stopfen, die Apples Home-Konzept offen lässt.

Mit Controller für HomeKit kommt eine der besseren und vor allem leistungsfähigeren dieser externen HomeKit-Apps aus Deutschland. Die Entwickler der App bieten nicht nur umfassendere Automatisierungsmöglichkeiten, sondern unterstützen HomeKit-Nutzer auch bei der Fehlersuche besser als Apple und bieten darüber hinaus mit ihrer App die Möglichkeit, Datensicherungen der heimischen HomeKit-Installationen zu erstellen. Allerdings kritisieren auch die Macher von Controller für HomeKit die fehlende Offenheit und Unterstützung seitens Apple.

Apple habe ein Monopol auf HomeKit, indem App-Entwickler daran gehindert werden, wichtige HomeKit-Funktionen zu nutzen. Apple selbst biete dagegen weiterhin kein umfassendes HomeKit-Erlebnis, sodass man sich als Benutzer in beiden Fällen mit Einschränkungen arrangieren müsse. Eine Zusammenstellung jener HomeKit-Funktionen, auf die aktuell nur Apple Zugriff hat, findet ihr hier.

Mithilfe einer Petition wollen die Controller-Entwickler Apple nun von der Notwendigkeit überzeugen, HomeKit weiter zu öffnen und es Entwicklern von Drittanbieter-Anwendung zu ermöglichen, auch auf die bislang Apple-exklusiven Funktionen zuzugreifen. Unterstützer können das Anliegen mit ihrer Stimme unterstützen:

Unabhängig davon könnte sich HomeKit an sich schon bald nennenswert weiterentwickeln. Apple plant im Anschluss an die Veröffentlichung von iOS 16 ein umfangreiches Update für HomeKit, indessen Rahmen auch die zugrundeliegende Struktur erneuert und damit verbunden neue Möglichkeiten geschaffen werden sollen.

The new Home architecture is a separate update in the Home app, and will be available in a software update later this year.