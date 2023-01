Mac-Freeware: Videoschnitt-Studio OBS in Ausgabe 29 verfügbar

Die neue Ausgabe der knapp 200 Megabyte großen Anwendung integriert erstmals auch die sogenannte macOS-Schreibtischansicht und kann die verbundene Webcam so dafür nutzen den Bereich direkt vor dem Mac auf dem Schreibtisch anzuzeigen. Unter macOS unterstützt das OBS Studio in Ausgabe 29 nun auch die nativen HEVC- und ProRes-Encoder.

Jetzt steht das Schaltpult für Live-Streamer, Tutorial-Produzenten und Angestellte in Bildungseinrichtungen in der neuen Version 29 zum Download bereit.

OBS kann zahlreiche Quellen entgegennehmen und diese dann miteinander kombinieren, als Bild-im-Bild-Inhalte anzeigen, überblenden, zwischen unterschiedlichen Kameraperspektiven hin und her schalten, Standbilder einblenden, Internet- oder Bildschirm-Inhalte in laufende Aufnahmen integrieren und vieles mehr.

