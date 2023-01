Abo-Abteilung in Unruhe: Apple verliert wichtigen Top-Manager

Aktuelle Personalie ist Peter Stern, der die Geschäfte rund um Apples ertragreiche Services- und Dienste-Abteilung geleitet hat, also vor allem die Abo-Dienste iCloud+, Apple Music+, Apple TV+, Apple News+ und Co. koordinierte.

Anna Matthiasson überblickte in ihrer Position als Vice President of Online Retail die Geschicke des Apple Online Stores, Mary Demby arbeitete knapp 30 Jahre lang als Chief Information Officer für das Unternehmen. Vom Weggang der Such-Spezialisten, die Apple dabei helfen sollten eine eigene Websuche zu etablieren, wollen wir hier erst gar nicht anfangen.

Zur Erinnerung: 2022 musste sich Apple nicht nur von der Design-Chefin Evans Hankey verabschieden, die über Jahre hinweg als Produktdesignerin im Team des Ausnahme-Designers Jony Ive gearbeitet hat und von Apple als dessen Nachfolgerin für die Hardware-Produkte des Konzerns positioniert wurde. Darüber hinaus dankten auch Mary Demby und Anna Matthiasson an, die in der Hierarchie-Ebene über sich nur noch den Firmen-Chef Tim Cook hatten.

