Mac-Freeware „Cool Retro Term“: Ein Terminal wie früher

Die Terminal-Designs erinnern alle an längst vergangene Zeiten und unterscheiden sich in Farbton, Wölbung, Schärfe, Schriftart und Kontrast und Cursor-Darstellung. Zudem sind einige Layouts mit zusätzlichen Effekten wie animierten Scanlines und blinkenden Eingabemarken versehen, die das Gefühlt der Zeitreise noch verstärken.

Nach dem Erststart empfiehlt sich dann direkt einen Abstecher in die Einstellungen der App vorzunehmen. Hier stehen die neun Design-Voreinstellungen Default Amber, Monochrome Green, Green Scanlines, Default Pixelated, Apple IT, Vintage, IBM Dos, IBM 3278 und Futuristic zur Verfügung.

„Cool Retro Term“ ist etwa 50 Megabyte groß und muss nach dem Download einmal per Rechtsklick gestartet werden, ehe die nicht-signierte Open-Source-Applikation problemlos per Doppelklick gestartet werden kann.

Die Mac-Freeware „ Cool Retro Term “ ist eine nette Spielerei für Mac-Anwender, die es hin und wieder in das Terminal der eigenen Maschine verschlägt. Die komplett kostenfreie Anwendung lässt sich am besten als Skin für die Eingabeaufforderung des Mac-Betriebssystems beschreiben und bringt viele Konfigurationsmöglichkeiten mit, die die Beeinflussung des Retro-Looks zulassen.

