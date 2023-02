Der neue HomePod startet heute, der neue HomePod mini wohl 2025

Wie angekündigt hat Apple heute ganz offiziell mit dem Verkauf der zweiten HomePod-Generation begonnen. Das neue Modell unterscheidet sich optisch so gut wie nicht von der ersten Generation des Siri-Lautsprechers und lässt auch funktionale Neuerungen vermissen.

Erste Marktbeobachter vermuten bereits, dass Apple die letzte Generation wegen eines Hardware-Fehlers vom Markt nehmen musst und mit der zweiten Generation schlicht für mehr Zuverlässigkeit und eine langlebigere Nutzungsdauer sorgen will. Zuletzt waren Nutzerberichte laut geworden, die über laute Knallgeräusche bei der ersten HomePod-Generation berichteten und sich anschließend mit Totalausfällen außerhalb der Garantiezeit konfrontiert sahen.

Bekannte Hardware, bekannte Funktionen

Und wirklich: Veränderungen, wie etwa die nun gerade Basis des Speakers, müssen mit der Lupe gesucht werden. Weiterhin verzichtet der HomePod auf einen Aux-Eingang oder die Möglichkeit als konventioneller Bluetooth-Lautsprecher eingesetzt zu werden. Eine Integration alternativer Musikdienste (wie etwa bei Sonos) ist auch bei der zweiten Generation nicht vorgesehen.

Der 349 Euro teure Lautsprecher richtet sich vor allem an Apple-Music-Abonnenten, die so tief im Ökosystemen Apples verankert sind, dass in den eigenen vier Wänden auch ein Mac und ein Apple TV vorhanden sind. Geräte, die sich per WLAN mit dem HomePod verbinden lassen. Und davon scheint es einige zu geben. Laut Apple ist der Hauptgrund für die Wiederbelebung des HomePods das große Interesse der Community. In den Worten von Apples Hardware-Chef Matthew Costello: „We really did hear from our customers this growing interest for more powerful and richer acoustics of a larger speaker“.

Für alle anderen Anwender fällt eine mögliche Anschaffung des wieder in weiß und schwarz verfügbaren Lautsprechers deutlich weniger attraktiv aus.

Nächste Audio-Offensive 2025

Diese möchten sich vielleicht bis zum Jahr 2025 gedulden und auf einen Generationssprung warten, der diese Bezeichnung auch verdient hat. Dieser könnte Ende 2024, Anfang 2025 beim HomePod mini erfolgen, der dann zusammen mit den AirPods Max der 2. Generation und neuen, preisgünstigeren AirPods in den Marktstarten soll. Dies behauptet zumindest der in Zuliefererkreisen hervorragend vernetzte Apple-Analyst Ming-Ci- Kuo.