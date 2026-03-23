Mac-Bildgenerator erstellt Grafiken direkt auf dem Gerät

Der Entwickler Sindre Sorhus hat für seine Verhältnisse lange nichts mehr von sich hören lassen. Mit Imago gibt er nun wieder ein Lebenszeichen von sich. Bei der Anwendung handelt es sich um einen auf dem KI-Modell FLUX.2 basierenden Bildgenerator.

Mit Imago lassen sich Bilder allein auf Basis einer kurzen Textbeschreibung erstellen. Der Entwickler will Nutzer der App nicht mit komplexen Einstellungen überfordern. Stattdessen genügt es, den gewünschten Bildinhalt in Worte zu fassen. Die Software erzeugt daraus automatisch eine visuelle Darstellung.

Bildgenerator arbeitet vollständig lokal

Als wichtigen Pluspunkt nennt Sorhus die Tatsache, dass die Verarbeitung vollständig lokal auf dem eigenen Gerät erfolgt, um maximal möglichen Schutz der Privatsphäre zu gewährleisten. Da sämtliche Berechnungen direkt auf dem Rechner stattfinden, werden keine Bilddaten an externe Server übertragen.

Technisch basiert das Programm auf dem Modell FLUX.2 [klein] des in Freiburg und San Francisco ansässigen Unternehmens Black Forest Labs. Um die benötigte Rechenleistung zu liefern, wird ein Mac mit Apple-Prozessor und mindestens 16 GB Arbeitsspeicher vorausgesetzt. Die Anwendung wäre nach Auskunft des Entwicklers auf Intel-Macs schlicht nicht lauffähig.

Vor der Installation sollte man zudem beachten, dass rund 20 GB freier Speicherplatz auf der Festplatte benötigt werden. Nach dem Download von Imago muss die App auch noch das für die lokale Verarbeitung nötige KI-Modell vollständig herunterladen.

Testmöglichkeit im Web

Damit man sich als Nutzer vorab ein Bild von der Leistungsfähigkeit der App beziehungsweise des von dieser genutzten KI-Modells machen kann, stellen die Entwickler des Modells auf ihrer Webseite die Möglichkeit zum Test bereit. Ihr könnt dort wie in der Imago-App Text-Prompts eingeben, auf deren Basis dann Bilder erstellt werden.

Imago lässt sich kostenlos entweder direkt beim Entwickler oder im Mac App Store laden.