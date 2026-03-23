Hält Apple neue Produkte zurück, bis Siri bereit ist?

Lieferverzögerungen beim HomePod mini lassen die Spekulationen über einen möglichen Nachfolger wieder an Fahrt gewinnen. Wer das Gerät über die Apple-Webseite bestellt, muss je nach Variante bis zu zwei Wochen warten.

Der kleine Smarthome-Speaker von Apple wurde vor mehr als fünf Jahren vorgestellt und seitdem nur optisch überarbeitet. Eines der größten Probleme für das Gerät stellt jedoch weiterhin die unzuverlässige Siri-Integration dar. Dementsprechend ist es eher fraglich, ob Apple hier neue Hardware veröffentlicht, bevor die überfällige, bereits vor zwei Jahren angekündigte Siri-Überarbeitung bereitsteht.

Neue Geräte warten offenbar auf überarbeitete Siri

Dem für Bloomberg schreibenden Mark Gurman zufolge warten bei Apple schon seit vergangenem Jahr neue Versionen von Apple TV und dem HomePod mini auf ihre Freigabe. Apple wolle die Geräte jedoch erst präsentieren, wenn der neue Siri-Unterbau verfügbar ist. Es sei denn, das Unternehmen habe doch noch die Geduld verloren und sich für eine von Siri 2.0 unabhängige Veröffentlichung entschieden.

Apple Smarthome-Display (Symbolbild)

Definitiv von den neuen Siri-Funktionen abhängig ist dagegen das ebenfalls als gesetzt geltende Smarthome-Display von Apple. Hier sind die erweiterten Siri- und KI-Funktionen Insidern zufolge so tief integriert, dass eine vorzeitige Bereitstellung der Hardware keinerlei Sinn ergeben würde.

Auch Standard-iPad soll von KI-Update profitieren

Auch Apples Standard-iPad wartet möglicherweise darauf, dass die neuen Siri-Funktionen verfügbar sind und als Werbeträger für das Tablet dienen können. Das iPad A16 ist als einziges iPad-Modell nicht mit Apple Intelligence kompatibel. Ein noch in der ersten Jahreshälfte erwartetes Update soll nun den Sprung vom A16- zum A18-Prozessor und damit auch die Unterstützung von Apples KI-Funktionen bringen.

Der Monat Juni und damit Apples Entwicklerkonferenz WWDC rücken immer näher. Spätestens dann erhoffen wir uns mehr Klarheit dahingehend, wie es mit Apples Plänen im KI-Bereich weitergeht. Vor zwei Jahren hat Apple in diesem Rahmen großartig mit bis heute nicht verfügbaren Siri-Funktionen geworben und lässt sowohl Entwickler als auch Endkunden diesbezüglich weitestgehend in der Luft hängen.