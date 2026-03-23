MacBook Neo: Wiederherstellung nur über den linken USB-C-Port

Apple hat mit dem MacBook Neo bekanntlich ein neues MacBook eingeführt, das bei der Port-Verteilung einige Besonderheiten aufweist, die auch bei der Wartung im Hinterkopf behalten werden müssen. Besonders relevant ist dies für den Fall, dass das Gerät nicht mehr startet.

In solchen Situationen kann eine Wiederherstellung über den sogenannten DFU-Modus erforderlich werden.

DFU-Modus als Rettung bei Startproblemen

Bei aktuellen Macs mit Apple-Prozessoren oder den zuvor eingesetzten T2-Sicherheitschips kann es vorkommen, dass das System nach einem fehlgeschlagenen Update oder einem Stromausfall nicht mehr reagiert. In diesen Fällen lässt sich die Firmware über den DFU-Modus neu aufspielen. Dafür wird ein zweiter Mac benötigt, über den sich die Wiederherstellung mit Apple Configurator oder direkt über den Finder durchführen lässt.

Der DFU-Modus ermöglicht es, tiefgreifende Systemkomponenten neu zu installieren, ohne dass das Gerät regulär starten muss. Für Nutzer ist dabei entscheidend, den richtigen Anschluss zu verwenden, da nur dieser Zugriff auf die entsprechende Steuerungsebene bietet.

Wiederherstellung nur über den linken USB-C-Port

Beim MacBook Neo befindet sich dieser spezielle Anschluss auf der linken Seite des Geräts. Konkret handelt es sich um den USB-C-Port, der sich ganz außen links befindet, wenn man auf die linke Geräteseite blickt. Dieser Anschluss entspricht dem USB-3-Standard und ist äußerlich nicht von den anderen Ports zu unterscheiden.

Apple hat die Position des DFU-Ports in den vergangenen Jahren mehrfach angepasst. Während frühere Modelle häufig den äußersten linken Anschluss nutzten, gibt es bei neueren Geräten Abweichungen. So befindet sich der DFU-Port bei aktuellen MacBook-Pro-Modellen mit neueren Chips teilweise auf der rechten Seite. Auch beim MacBook Air wurde die Position bei neueren Generationen geändert.

Für Nutzer bedeutet dies, dass im Problemfall ein Blick in die jeweiligen Gerätespezifikationen notwendig ist. Nur wenn der korrekte Anschluss verwendet wird, lässt sich das System zuverlässig wiederherstellen.