Mac-Bildbearbeitung „Acorn“ springt auf Version 8

Drei Jahre nach seinem letzten großen Versionssprung ist das Bildbearbeitungsprogramm Acorn nun in Version 8.0 verfügbar. Das Update bringt mehrere Werkzeuge, die die Bearbeitung von Fotos vereinfachen sollen. Eine der wichtigsten Neuerungen ist der Einsatz von maschinellem Lernen für Aufgaben wie das automatische Erkennen von Bildmotiven, das Entfernen von Hintergründen oder das Erstellen von Masken. Diese Funktionen sollen manuelle Auswahlprozesse deutlich reduzieren.

Mithilfe der sogenannten „AI Subject Selection“ sollen sich Motive in Bildern präzise erkennen und eine manuelle Auswahl überflüssig machen. Die Einbindung von künstlicher Intelligenz spart dem Entwickler zufolge Zeit und erlaubt es, mit nur wenigen Klicks beeindruckende Bearbeitungen, Bildkompositionen oder Hintergrundanpassungen zu erstellen.

Als weiteres neues, „Live Text Tool“ genanntes Werkzeug soll es direkt in Acorn 8 ermöglichen, Texte in Bildern zu erkennen und zu kopieren, um diese dann ohne Umwege in anderen Anwendungen weiter zu verwenden.

Nutzer haben in der neuen Version der Software die Möglichkeit, Maßeinheiten wie Pixel, Zentimeter oder Zoll global für alle Werkzeuge festzulegen. Zusätzlich wurde ein neues Lineal integriert, das das Messen und präzise Ausrichten von Bildinhalten ermöglicht.

Die neue Version der App bringt darüber hinaus die Unterstützung des Bildformats JPEG-XL sowie in stattlicher Anzahl weitere Neuerungen und Verbesserungen. Eine detaillierte Übersicht aller mit dem Update auf Acorn 8 verbundenen Ergänzungen und Änderungen hat der Entwickler hier bereitgestellt.

Zwei Wochen lang kostenlos testen

Acorn lässt sich auch in Version 8 wie gewohnt zwei Wochen lang kostenlos ausprobieren. Die Testversion der Software wird auf der Webseite des Entwicklers angeboten. Dort kann kann man die Anwendung vorübergehend auch zum Einführungspreis von 19,99 Dollar kaufen. Acorn 8 ist alternativ dazu auch zum Preis von 22,99 Euro im Mac App Store erhältlich.