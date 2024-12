macOS 15.2: Menüleistensymbol für Bildschirmsynchronisierung verwirrt

Nach dem Update auf macOS Sequoia 15.2 klagen etliche Nutzer darüber, dass sie dauerhaft das blaue Symbol für die Bildschirmsynchronisierung in der Menüleiste angezeigt bekommen. Der Hinweis erscheint offenbar auch dann, wenn die Funktion gar nicht aktiv ist.

Neben den hier zum Thema eingegangenen Leserzuschriften finden sich in zahlreichen Onlineforen entsprechende Problemberichte. Demzufolge scheinen stets Nutzer betroffen zu sein, die einen externen Bildschirm mit ihrem Computer verbunden haben, jedoch die Funktion zur Bildschirmspiegelung gar nicht verwenden.

Bild: Reddit

Wenn das blaue Symbol grundlos aufleuchtet, lässt sich die Anzeige zumeist gar nicht unterbinden. Auch ein Neustart korrigiert den Fehler nicht. Als Workaround könnte man höchstens die Anzeige aus der Menüleiste verbannen, sofern man auf den Zugriff auf dieses Kontrollfeld nicht angewiesen ist.

Symbol aus der Menüleiste löschen

Ebenso wie man die Symbole in der Menüleiste in ihrer Position verändern kann, während man die Befehlstaste gedrückt hält, lassen sich diese mit gedrückter Befehlstaste auch aus der Menüleiste nach unten bewegen. Wenn man hier weit genug zieht, erscheint ein kleines Kreuz als Zeichen dafür, dass das Symbol aus der Menüleiste verschwindet, wenn man die Maus jetzt loslässt.

Die Bildschirmsteuerung bleibt weiterhin über das ebenfalls oben rechts in der Menüleiste platzierte Kontrollzentrum erreichbar und bei Bedarf kann man das Symbol von dort aus auch jederzeit wieder in die Menüleiste ziehen.

Fehler oder Funktion?

Der oben genannte Weg ist allerdings keine Lösung für das Problem an sich. Somit scheint es nötig, dass Apple per Update für macOS nachbessert. In den Diskussionen zu dem Problem wird zwar teils vermutet, dass es sich hier nicht um einen Fehler, sondern um eine Art Sicherheits-Feature handelt, das anzeigt, dass ein TV-Gerät (oder ein Monitor über HDMI) mit dem Computer verbunden ist.

Auf Reddit berichtet allerdings auch ein Nutzer, dass er über zwei Stunden hinweg mit Apple dazu telefoniert hat und der Apple-Support bestätigt hat, dass es sich um einen Fehler in macOS Sequoia handelt.