ChatGPT-Suche künftig für alle Nutzer kostenlos

OpenAI führt seine Weihnachts-Produktoffensive fort. In dem gestern zu Tag 8 veröffentlichten Video haben die ChatGPT-Entwickler umfassende Neuerungen rund um die in ChatGPT integrierte Suchfunktion angekündigt. Allem voran steht hier die Nachricht, dass die ChatGPT-Suche künftig für alle Nutzer verfügbar ist.

Die „ChatGPT Search“ genannte Suchfunktion wurde bereits im Sommer angekündigt und nach einer Testphase im Oktober in den ChatBot integriert. Um das Angebot zu nutzen, war bislang allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement von ChatGPT erforderlich. Diese Voraussetzung entfällt jetzt, und die ChatGPT-Suche kann fortan auch ohne Bezahlung verwendet werden. Eine Voraussetzung bleibt allerdings. ChatGPT stellt die Suchfunktion ausschließlich für angemeldete Nutzer zur Verfügung.Benutzerkonto selbst ist kostenlos.

Ein Benutzerkonto bei OpenAI lässt sich grundsätzlich auch kostenlos führen. Angemeldete Nutzer verfügen im Gegensatz zu Besuchern ohne Benutzerkonto generell über weniger Einschränkungen. Ein Vergleich zwischen den kostenlosen und kostenpflichtigen ChatGPT-Optionen findet sich hier. Die Neuerung sollte in den nächsten Tage alle Nutzer von ChatGPT erreichen.

ChatGPT als Standard-Suchmaschine

In Verbindung mit dieser Ankündigung haben das Team von OpenAI auch darauf hingewiesen, dass die in ChatGPT integrierte Suchfunktion über die vergangenen Wochen hinweg stetig verbessert wurde. Dabei wurde nicht nur an der Geschwindigkeit und Qualität gearbeitet, sondern auch weitere Integrationen realisiert. In der Folge ist es nun auch möglich, die ChatGPT-Suche in Verbindung mit dem erweiterten Sprachmodus von ChatGPT zu verwenden.

Angesichts der stetigen Verbesserungen für die ChatGPT-Suche stellt sich inzwischen auch die Frage, ob man den KI-Roboter als Standard-Suchmaschine verwenden kann. In Google Chrome ist das möglich. OpenAI bietet hier ChatGPT Search als Browser-Erweiterung an. Damit lässt sich die Standard-Suchmaschine für den Google-Browser auf ChatGPT umstellen und sämtliche Suchanfragen werden über die KI-Suchfunktion von Open AI abgewickelt.