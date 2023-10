Mac-Automatisierer: Keyboard Maestro 11 startet

Die Mac-Anwendung Keyboard Maestro ist ab sofort in Version 11 verfügbar und setzt weiterhin auf ein klassisches Lizenzmodell. Die Lizenz für Keyboard Maestro 11 gibt es im Einmalkauf für 36 US-Dollar. Bestandskunden, die auf die neue Version upgraden möchten, zahlen eine ermäßigte Upgrade-Gebühr von 18 US-Dollar bzw. 25 US-Dollar, wenn der Kauf bereits etwas länger zurückliegt.

Baukasten für Automatisierungen

Keyboard Maestro ist eine Anwendung zum Erstellen von Automatisierungen. Ein Beispiel wäre etwa das Einrichten eines Tastaturkurzbefehls, um eine selbst definierte Aktion in Gang zu setzen. Vom Auslösen einer Systemfunktion (etwa der Aktivierung des Dunkelmodus) über die Ausgabe von vorbereiteten Texten bis hin zur Kontrolle ausgewählter Anwendungen sind hier unendlich viele Konfigurationen möglich.

Ob die Automatisierungen euren Arbeitsalltag produktiver gestalten können, sollte am besten in Eigenregie herausgefunden werden. Die Entwickler bieten eine risikofreie Testversion an, die einen guten Eindruck des gebotenen Funktionsumfangs vermitteln kann.

In der neuen Version 11 gibt es einen neuen Makro-Assistenten sowie erweiterte Such- und Synchronisationsmöglichkeiten. Zudem verfügt Keyboard Maestro 11 nun auch über ein Kommandozeilen-Werkzeug, das den Zugriff auf Automatisierungen in eigenen Skripten ermöglicht.

Nicht im Mac App Store

Ausgebaut wurde darüber hinaus die Auswahl der verfügbaren Aktionen. Hier lassen sich nun auch die aktiven Audio-Ausgabegeräte definieren, Kalendereinträge erstellen und aktuelle Geodaten abfragen.

Keyboard Maestro 11 ist für den Einsatz auf Apple-Prozessoren optimiert und lässt sich ab macOS High Sierra installieren. Mit einer Lizenz kann die Anwendung auf bis zu fünf Macs genutzt werden. Aufgrund ihres Funktionsumfangs ist die Anwendung nicht im Mac App Store erhältlich, sondern ausschließlich über die Webseite der Entwickler zu beziehen.