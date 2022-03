FRITZ!Box im Telekom-Netz: Keine Telefonie bei altem Softwarestand

Kurz noch der Hinweis, dass die geforderte Version 7.29 oder höher auch für alle FRITZ!Box-Modelle verfügbar ist. AVM selbst hebt auf seiner Webseite zwar noch die Versionsnummer 7.25 besonders hervor, dies hat jedoch nur den Hintergrund, dass damit zuletzt ein relevantes Paket an Funktionserweiterungen bereitgestellt wurde. Aktuell steht schon FRITZ!OS 7.30 in den Startlöchern beziehungsweise ist für erste Geräte bereits verfügbar.

Die Telekom weist Besitzer einer FRITZ!Box darauf hin, dass von kommender Woche an zwingend die Softwareversion 7.29 auf den Routern des Berliner Herstellers AVM installiert sein muss, wenn man seinen Festnetzanschluss bei der Telekom in vollem Umfang verwenden will. Auf den meisten Geräten sollte die Software ja unter anderem aufgrund der Möglichkeit zum automatischen Update-Bezug zwar ohnehin schon aktuell genug sein. Falls aber bei euch in der kommenden Woche plötzlich das Festnetz-Telefon versagt, dann wisst ihr jetzt, woran es aller Wahrscheinlichkeit nach liegt.

