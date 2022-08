Mac-Apps: WattsConnected, Velja-Erweiterung und Clip-Studio-Paint-Abo

WattsConnected ist eine neue Mac-Anwendung, die bei mobilen Mac-Computern die Leistung eines angeschlossenen Netzteils in der Menüleiste anzeigt.

Als kleines Helferlein will die zum Preis von 0,99 Euro erhältliche App dafür sorgen, dass man die Leistung des angeschlossenen Ladegeräts überprüfen kann und so auf der sicheren Seite ist. Dem Entwickler zufolge war die Tatsache, dass moderne Ladegeräte die ausgegebene Leistung teils dynamisch anpassen ein Grund dafür, die App anzubieten.

Browser-Wähler Velja mit Safari-Erweiterung

Die Freeware-App Velja von Sindre Sorhus haben wir in der Vergangenheit schon hier und da erwähnt. Insbesondere für Entwickler interessant, kann man mit Velja Webseiten gezielt jeweils im Browser der Wahl öffnen.

Das aktuelle Update der App auf Version 1.10.0 vereinfacht diesen Vorgang mittels einer zusätzlichen Safari-Erweiterung. Ihr könnt hiermit fortan eine in Safari geöffnete Seite per Knopfdruck auf eine Taste in der Menüleiste an einen anderen Browser übergeben oder einen Link per Rechtsklick direkt an die Velja-Weiche schicken.

Die Velja-Erweiterung ist bislang nur für Safari verfügbar, andere Browser sollen jedoch zeitnah ebenfalls unterstützt werden.

Clip Studio Paint setzt künftig auf Abo

Mit dem Zeichenprogramm Clip Studio Paint plant eine weitere namhafte Anwendung den Wechsel zu zeitbasierten Lizenzen. Die Anwendung ist seit zehn Jahren auf dem Markt und plant im kommenden Jahr den Sprung auf Version 2.0.

Mit diesem Update von Clip Studio Paint verbunden soll auch die Umstellung auf das Abo-Modell erfolgen. Regelmäßige Funktionserweiterungen und dergleichen wird es dann nur noch bei monatlicher oder jährlicher Zahlung geben. Die Entwickler wollen weiterhin auch eine Einmallizenz zum Kauf anbieten, die dann allerdings nicht mehr mit Funktionserweiterungen, sondern nur mit Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates versorgt wird.

Jede unbegrenzte Hauptversion (z. B. 2.0 oder 3.0) wird mit vielen neuen Funktionen daher kommen, zusätzliche Updates und Erweiterungen der Funktionalität werden allerdings nicht länger kostenlos verfügbar sein. Wenn zum Beispiel die unbegrenzte Version von Version 2.0 erworben wurde, ist ein Erweiterungspass nötig, um später erschienene Updates zu erhalten. Für Nutzer mit einem Erweiterungspass oder monatlichen Nutzungsplan, sind alle Updates mit denen neue Funktionen hinzugefügt werden (z.B. 2.1 oder 3.1 usw.) vorzeitig verfügbar.