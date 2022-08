Für Spotify-Nutzer: brew.fm zeigt Neuerscheinungen von Favoriten

In diese könnt ihr direkt reinhören, die zugehörigen Alben ansteuern oder die Tracks direkt zu einer Wiedergabeliste hinzufügen. Zudem informiert brew.fm über den Mix der von euch gehörten Genres im zeitlichen Verlauf und zeigt wie viele unterschiedliche Musikrichtungen ihr in den letzten 4 Wochen, dem letzten halben Jahr und der gesamten Zeit seit Erstellung eures Spotify-Accounts gehört habt.

Relativ neu im Feld der Web-Anwendungen mit Fokus auf den skandinavischen Musik-Streaming-Dienst ist das Online-Portal brew.fm . Dieses schaut sich nach dem Login mit eurem Spotify-Konto eure meistgespielten Interpreten an und recherchiert dann, welche der von euch gern und oft gehörten Künstler in jüngster Zeit neue Veröffentlichungen ausgegeben haben.

Dies hat in den vergangenen Jahren immer wieder für hilfreiche, spannende und experimentelle Spotify-Angebote gesorgt. Mit „ Organize Your Music “ etwa, lässt sich die eigenen Musik-Sammlung nach Genres, Stimmungen und Dekaden neu arrangieren. Hier können Playlisten erstellt und neue Sortierungen auf Basis von Metadaten wie BPM, Energie, Interpret, Genre oder Länge vorgenommen werden.

Schon seit seinen frühen Tagen bietet der Musik-Streaming-Dienst Spotify eine vergleichsweise offene Schnittstelle für Entwickler an, die interessierten Tüftlern den Bau von Web-Anwendungen erlaubt, mit denen sich Eingriffe in den Nutzerkonten von Spotify-Abonnenten vornehmen lassen.

