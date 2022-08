Sega: Mega Drive Mini 2 kommt im September nach Deutschland

SEGA hat schon vor einer Weile eine neue Version der kleinen Ausführung seines Mega Drive angekündigt. Am Wochenende hat das gefühlt seit Urzeiten für seine Videospiele und Konsolen bekannte Unternehmen nun weitere Details veröffentlicht und bestätigt, dass das SEGA Mega Drive Mini 2 auch in Europa erhältlich sein wird.

Anders als in den USA, wo sich die Konsole unter dem Name SEGA Genesis Mini 2 bereits jetzt vorbestellen lässt und am 27. Oktober auf den Markt kommt, müssen sich SEGA-Fans in Deutschland allerdings etwas länger gedulden. Hierzulande sollen die Vorbestellungen für das Mega Drive Mini 2 im September starten, einen konkreten Termin hierfür nennt SEGA bislang allerdings ebensowenig wie das Datum des geplanten Verkaufsstarts in Deutschland.

Mit einem neuen Video will SEGA die Wartezeit bis zum Verkaufsstart der Konsole verkürzen. Im Schnelldurchlauf werden hier alle 60 mitgelieferten Spiele angerissen. Der Anbieter betont dabei, dass hier nicht nur vollständig neue Portierungen, sondern auch bislang unveröffentlichte Spiele und CD-Titel von SEGA enthalten sind.

Über den Preis der Konsole in Europa muss man bislang noch spekulieren. Als Richtwert darf man die 99 Dollar nehmen, zu denen das Mega Drive Mini 2 von SEGA in den USA auf den Markt kommt. Zu diesem Preis verspricht der Hersteller eine vollständig überarbeitete Version der im Jahr 2019 erschienenen ursprünglichen Version der Konsole. Gemeinsam mit verbesserter Hardware kommt das Mini Drive 2 auch mit überarbeitetem Design und dem klassischen 6-Button-Controller. Damit verbunden weist SEGA darauf hin, dass such die für die erste Version der Genesis Mini verfügbaren Controller mit der neuen Version kompatibel sind.

Neben dem SEGA Mega Drive Mini 2 und dem per Kabel verbundenen Controller ist ein USB-Netzteil und ein HDMI-Kabel für den Anschluss an den Fernseher im Lieferumfang enthalten. Die Videoausgabe erfolgt mit maximal 720p.