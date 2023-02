Mac-Apps: Swish günstig und PopClip jetzt bei Setapp

Nutzer der Software-Flatrate Setapp können Swish ohne zusätzliche Kosten verwenden. Darüber hinaus hat Setapp mit PopClip einen namhaften Neuzugang zu verzeichnen. Die App will die Produktivität bei der Arbeit am Mac verbessern.

Insgesamt finden sich in Swish aktuell 30 verschiedene Trackpad-Gesten integriert. Die Verwendung der App und die Funktion der einzelnen Gesten wird in den Einstellungen von Swish ausführlich erklärt. Eine kostenlose Testversion lässt sich beim Entwickler laden.

Der Mac-Fenstermanager Swish bietet sich besonders in Verbindung mit einem Trackpad an, legt der Entwickler der App doch gesonderten Wert darauf, dass sich seine Anwendung intuitiv mithilfe von Fingergesten bedienen lässt. Statt regulär 16 Dollar lässt sich die App im Rahmen der aktuellen Bundlehunt-Aktion für nur 7,50 Dollar oder beim Kauf von mehreren Apps sogar noch günstiger erwerben.

