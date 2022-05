Mac-Apps: SoundSource, Inkscape und Mimestream mit neuen Funktionen

Die systemweite Lautstärke-Kontrolle SoundSource, das Open-Source-Grafikprogramm Inkscape und Mimestream, die mit Abstand beste Mac-Anwendung für den Abruf von Gmail-Konten, wurden aktualisiert und mit neuen Funktionen versehen. Wir haben euch die neuen Features der drei auf all unseren Macs installierten Anwendungen im Anschluss zusammengefasst.

System-Mixer SoundSource

SoundSource, die systemweite Lautstärke-Kontrolle des Software-Studios Rogue Amoeba steht in Version 5.5 zur Verfügung und kümmert sich um einen Funktionsbereich, dem sich kürzlich auch die Audio-Hijack-App aus gleichem Hause gewidmet hat: Apples Kurzbefehlen.

So lässt sich SoundSource zukünftig nicht mehr nur zur Feinabstimmung der App-Lautstärken nutzen, unter macOS 12 bietet die App nun auch ein Dutzend Kurzbefehle an, die die Integration der Anwendung in Automationen zulässt.

Illustrationsprogramm Inkscape

Das kostenfreie Illustrationsprogramm Inkscape steht aktuell in Version 1.2 zum Download bereit. Die Open-Source-Anwendung versteht sich in ihrer jüngsten Version nun auf die Erstellung mehrseitiger Dokumente, die sich als PDF-Dateien exportieren lassen.

In der Benutzeroberfläche wurde Darstellung und Auswahl der Farbpalette überarbeitet zudem gibt es neue Ebenen- und Layer-Dialoge. Wer mehrere Kopien eines Objektes mit identischen Abständen zueinander aber in unterschiedlichen Kompositionen anordnen muss, der freut sich über den zeitsparenden Live Path Effect (LPE). Im Detail fassen die Entwickler alle Neuerungen in diesem Blogeintrag zur Neuveröffentlichung zusammen.

Gmail-App Mimestream

Solltet ihr über einen Gmail-Account verfügen, dann ist der Testlauf der bislang noch zum kostenlosen Download angebotenen Mac-Applikation Mimestream fast schon Pflicht.

Die schnell startende und auf Performance hin optimierte Mac-Applikation ruft eure Gmail-E-Mails über die offizielle Schnittstelle des Google-Dienstes ab und befindet sich schon seit über einem Jahr in der aktiven Entwicklung. Die neue Version 0.35 hat alternative Signaturen, neue Vorlagen und Weiterleitungen von Anhängen eingeführt. Ein ausführliches Changelog hat der Entwickler hier veröffentlicht.

So lange wie Mimestream noch nicht Version 1.0 erreicht hat, soll die Anwendung weiterhin kostenlos angeboten werden. Anschließend ist die Einführung eines fairen Lizenzpreises geplant, die zum Einmalkauf erhältlich sein wird.