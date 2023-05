Mac-Apps Notchmeister und Aiko mit neuen Funktion

Die kleine Mac-App wird vom alteingesessenen Entwicklerstudio Iconfactory verantwortet kostenlos im Mac App Store angeboten. Für ein optimales Erlebnis wird natürlich ein MacBook mit Notch am oberen Bildschirmrand vorausgesetzt, allerdings lässt sich die App auch auf anderen Bildschirmen nutzen. Die hier aktivierbare virtuelle Notch kommt allerdings mit ein paar Einschränkungen verbunden, so kann man beispielsweise die Maus nicht darunter „verstecken“, wie dies beim Original der Fall ist.

Was auf den ersten Blick albern klingt, kann sich beispielsweise bei Videokonferenzen durchaus bezahlt machen. Von dem damit verbundenen Zeitvertreib einmal abgesehen, sorgt die Erweiterung dafür, dass man den Blick auf die Kamera richtet und sich auf diese Weise seinem Gegenüber bestmöglich präsentiert: „Fusion Dice“ lässt zwei Würfel an Schnüren unterhalb der Notch baumeln, die man mit der Maus anklicken und rotieren lassen kann.

Die Mini-App Notchmeister ist mittlerweile seit anderthalb Jahren erhältlich und setzt sich auf humorvolle Art und Weise mit der bei den aktuellen MacBook-Modellen am oberen Bildschirmrand platzierten Aussparung für Kamera und Sensoren auseinander. Notchmeister rückt die „Notch“ mithilfe von amüsanten Spezialeffekten in den Fokus. Als aktuelle Neuerung findet sich hier nun ein Effekt namens „Fusion Dice“.

Insert

You are going to send email to