Beleg für die Brille? Apple lädt VR/AR-Fachmagazine zur WWDC

Eigentlich kann man kaum noch daran zweifeln, dass Apple die Entwicklerkonferenz WWDC23 als Plattform für die Markteinführung eines eigenen XR-Headsets nutzt. Mittlerweile ist auch Apples Marketing-Abteilung dazu übergegangen, die große Bühne für Apples Einstieg in eine neue Produktkategorie vorzubereiten.

Die Vorstellung des Apple-Headsets wird im Rahmen der WWDC-Eröffnungsveranstaltung am 5. Juni erwartet. Dafür spricht inzwischen auch, dass hier erstmals Journalisten von Fachpublikationen aus den Bereichen Virtuelle Realität und Erweiterte Realität zu den geladenen Gästen gehören. So haben etwa die auf diesen Themenbereich spezialisierten Magazine UploadVR und Road to VR inzwischen bestätigt, dass sie von Apple um eine Teilnahme an der Veranstaltung gebeten wurden, was zuvor nie der Fall gewesen war.

Apples Headset-Strategie weiterhin fraglich

Mit dem erwarteten Mixed-Reality-Headset betritt Apple ein völlig neues Produktfeld, und der Einstieg dürfte nach allem was wir bislang zu diesem Thema gehört haben keinesfalls einfach werden. Apple konnte sich bislang nicht nennenswert im Gaming-Bereich platzieren, was ja zumindest eine Basis mit Potenzial für Erweiterungen in dieser Richtung wäre, auch tut man sich allgemein schwer, sich sinnvolle und nachvollziehbare Einsatzbereiche für ein derartiges Apple-Produkt vorzustellen.

So bleibt nur die Hoffnung, dass es Apple gelingt, uns hier in ähnlicher Form wie damals beim iPhone zu überraschen und die Welt mit einem Produkt zu konfrontieren, dass man innerhalb kürzester nicht mehr wegdenken will.

Was bislang an Gerüchten zu diesem Thema die Runde macht, klingt allerdings noch eher nüchtern und unterscheidet sich nicht sonderlich von dem, was andere Hersteller schon seit Jahren auf dem Markt etablieren wollen. Dazu kommt, dass die wohl eher begrenzten Nutzungsoptionen mit einem vergleichsweise hohen Produktpreis einhergehen sollen.

In knapp drei Wochen wissen wir mehr. Die Apple-Keynote zur Entwicklerkonferenz WWDC23 findet am 5. Juni statt und dürfte dann auch wieder ab 19 Uhr live übertragen werden.