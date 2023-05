Portal-App bringt ihre immersiven Soundwelten jetzt auch auf den Mac

Im Leistungsumfang von Portal sind neben den „Window to the World“ genannten audiovisuellen Kompositionen auch reine Klangwelten enthalten. Insgesamt stehen über die App derzeit mehr als 80 sogenannter „Portale“ aus verschiedensten Themenbereichen zur Verfügung. Als besonderes Bonbon für die Nutzer von Philips Hue und Nanoleaf bietet Portal die Möglichkeit zur Anbindung an diese smarten Beleuchtungssysteme.

Das Konzept von Portal unterscheidet sich deutlich von einfacheren Soundboard-Apps wie etwa Noize . Die Entwickler wollen mit ihrer Anwendung virtuelle „Fluchtmöglichkeiten“ schaffen, in denen sich die Anwender vollständig verlieren und auf diese Weise neue Kraft schöpfen können. Die hierfür in der App angebotenen audiovisuellen Animationen seien unter Berücksichtigung zahlreicher wissenschaftlicher Erkenntnisse und Forschungsergebnisse geschaffen worden.

Die bislang nur für Mobilgeräte verfügbare Anwendung Portal ist jetzt auch in einer Mac-Version erhältlich. Auf dem Desktop will die App mithilfe von räumlichem Audio und bildschirmfüllenden Videoaufnahmen Stimmungsbilder schaffen, die ebenso die Kreativität und Konzentration befeuern, wie auch für Ablenkung und Entspannung sorgen können.

