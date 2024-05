Mac-Apps: Neue Bundlehunt-Aktion und „Supercopy“ für Safari

Im Rahmen des „Superstar App Bundle“ gibt es bei BundleHunt aktuell wieder diverse Apps für Mac und Windows zu deutlich reduzierten Preisen. Insgesamt stehen hier diesmal 40 verschiedene Apps zur Wahl, das Angebot ist allerdings größtenteils sehr speziell und wir tun uns schwer, hier konkrete Empfehlungen auszusprechen.

Einen Blick könnt ihr aber auf jeden Fall auf die App-Liste werfen. Die Bezeichnung „Bundle“ ist hier nämlich komplett fehl am Platz, denn ihr könnt die Apps einzeln auswählen und jeweils für sich zu günstigen Preisen kaufen. Zusätzlich gibt es höchstens nochmal 3 Dollar Preisnachlass, wenn der Wert der von euch ausgewählten Apps die Summe von 30 Dollar übersteigt.

An bekannten Namen finden sich beispielsweise der Volume-Mounter „Mountain Duck“ zum Preis von 7,50 Dollar oder die GUI-Sammlung von in macOS versteckten Tweaks und Sondereinstellungen „Almighty“ zum Preis von 3,99 Dollar in der Liste. Weiterführende Infos zu den einzelnen Apps könnt ihr euch auf der Aktionsseite jeweils per Mausklick anzeigen lassen.

„Supercopy“ kopiert Safari-Adressen schneller

Komplett kostenlos gibt es dagegen die vom Entwickler Finn Voorhees entwickelte Safari-Erweiterung Supercopy. Zielgruppe sind hier Nutzer, die regelmäßig die Internetadresse eines geöffneten Safari-Tabs kopieren müssen und diesen Vorgang abkürzen wollen.

Anstatt in das Adressfeld zu klicken, um dort den URL zu markieren und zu kopieren, genügt es mit „Supercopy“ einfach das Tastenkürzel Befehl+Shift+C zu drücken. Alternativ dazu kann man auch auf das „Supercopy“-Symbol in der Menüleiste klicken. Die auf diesen Wegen in die Zwischenablage geholte Internetadresse lässt sich dann mit Befehl+V wie jedes andere in die Zwischenablage kopierte Objekt an beliebiger Stelle einfügen und weiterverwenden.

Eine Übersicht aller von Finn Voorhees entwickelten Apps und seiner sonstigen Projekte findet sich hier auf der Webseite des Entwicklers.