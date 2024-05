MagentaTV One: Zweite Generation kommt mit verbesserter Fernbedienung

Die Telekom startet morgen mit dem Verkauf der zweiten Generation der TV-Box MagentaTV One. Während sich die Änderungen an der Box selbst unter der Haube verstecken, lässt sich die neue Version auf den ersten Blick an der überarbeiteten Fernbedienung erkennen.

Zusätzliche Tasten sollen dafür sorgen, dass sich alle wichtigen Funktionen schnell und komfortabel erreichen lassen. Dazu zählt eine TV-Taste, mit deren Hilfe man jederzeit direkt ins laufenden TV-Programm springen kann. Ebenfalls neu ist eine mit einem Favoriten-Stern gekennzeichnete Taste, mit deren Hilfe sich bis zu sechs frei wählbare Apps direkt aufrufen lassen. Wenn man eine laufende TV-Sendung von Beginn an neu starten will, ist dies jetzt mithilfe einer hierfür bestimmten Neustart-Taste ohne weitere Umwege möglich.

Alles in allem wirkt die neuen MagentaTV-One-Fernbedienung auch ein stück weit edler als ihr Vorgänger und kommt mit integrierter Hintergrundbeleuchtung für die Tasten, die sich beim Bewegen der Fernbedienung automatisch aktiviert. Helligkeit und Dauer der Beleuchtung können vom Benutzer an die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden.

Doppelter Speicher und Wi-Fi 6

Nicht zu sehen sind wie gesagt die Verbesserungen an der Box selbst. Aber auch hier hat die Telekom nachgebessert und gibt ihrer MagentaTV One jetzt standardmäßig 32 GB statt zuvor 16 GB Speicherplatz mit auf den Weg. Für drahtlose Verbindungen werden die aktuellen Standards Wi-Fi 6 und Bluetooth 5 unterstützt.

Der Preis für die neue MagentaTV One bleibt im Vergleich zum Vorgänger unverändert. Telekom-Kunden können das Gerät entweder zum Monatspreis von 5 Euro Mieten oder gegen eine einmalige Zahlung von 169 Euro erwerben.

Die neue Box sollte von morgen an zusammen mit Buchungen von MagentaTV ausgeliefert werden. Fragt uns nicht, wie es sich mit Upgrades für Bestandskunden verhält. Diesbezüglich sollte sich in Kürze mehr über die Hotline der Telekom erfahren lassen.