Mac: Apple will die Kontrolle über Sicherheitsfunktionen behalten

Apple schottet macOS immer mehr ab. Dies sorgt nicht zuletzt auch deswegen für Kritik, weil der Hersteller in diesem Zusammenhang auch in der Vergangenheit gemachte Zusagen ignoriert. Der Entwickler Jeff Johnson weist darauf hin, dass Apple entgegen seinen Versprechungen darauf verzichtet hat, seine Kunden entscheiden zu lassen, ob sie die Signaturen der von ihnen installierten Anwendungen mithilfe des Online Certificate Status Protocol (OCSP) überprüfen wollen.

Generell ist OCSP eine gute und sinnvolle Sache. Der Computer baut in der Regel beim Start eines Programms eine Verbindung zu einem Server auf, der die Gültigkeit des in der App verwendeten Zertifikats überprüfen kann. Auf diese Weise lässt sich die Authentizität einer Anwendung überprüfen und ebenso kann die Ausführung eines Programms verhindert werden, wenn der Zertifikatsserver eine entsprechende Negativmeldung zurückschickt.

App-Ausführung ist von Apple abhängig

Was als Schutzfunktion für Anwender gedacht ist, kann aber auch extrem negative Folgen für diese haben. Ende 2020 beispielsweise hatten Probleme mit den Zertifikatsservern von Apple dafür gesorgt, dass sich diverse Anwendungen, darunter Druckersoftware von HP oder auch Amazon Music nicht mehr starten lassen. In solch einem Fall könnte man die Programme weiter verwenden, wenn der Prüfdienst vorübergehend deaktiviert wird.

Apple hatte dergleichen im Anschluss daran auch versprochen. Die Bereitstellung eines Schalters, mit dem sich diese Sicherheitsvorkehrung abstellen lässt, war das Jahr 2021 angekündigt: „In addition, over the the next year we will introduce … A new preference for users to opt out of these security protections“. Dieses Vorhaben wurde allerdings nie umgesetzt, stattdessen hat Apple das betreffende Support-Dokument entfernt und eine neue Version davon online gestellt, in der nichts mehr von diesem Versprechen zu sehen ist.

„Pro-Modus“ für den Mac scheint langsam angebracht

Apple geht mit macOS konsequent den Weg in Richtung iOS und versucht auch sein Desktop-Betriebssystem zu einer behüteten aber auch dementsprechend limitierten Trutzburg gegen Schadsoftware und sonstige Bedrohungen zu machen. Dieser Weg ist mit Blick auf den Wandel Apples von einem Unternehmen für zumeist versierte und anspruchsvolle Nutzer zur Lifestyle-Company grundsätzlich nachvollziehbar. Allerdings muss man sich immer öfter fragen, ob begleitend dazu nicht langsam ein „Pro-Modus“ seine Berechtigung hätte, der dem Anwender selbst etwas mehr Entscheidungsgewalt zugesteht.