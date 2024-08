Fire TV Soundbar: Plug-and-Play-Erweiterung für einfache TV-Geräte

Die Fire TV Soundbar ist ein für Amazon ungewöhnliches Produkt: Weder findet sich hier ein Fire-TV-Player integriert, noch wird das Gerät überhaupt mit dem Internet verbunden. Der Lautsprecher für Fernsehgeräte lässt sich komplett ohne Benutzerkonto und Internetzugang verwenden.

Diese Information scheint uns zunächst am wichtigsten, denn bei „Fire TV“ denkt man zwangsläufig an das an ein Amazon-Konto gebundene Streaming-System. Wir haben die Fire TV Soundbar aber komplett unabhängig davon ausprobiert und einfach über HDMI mit einem mittelmäßigen LG-Fernseher verbunden. Das benötigte HDMI-Kabel ist im Lieferumfang enthalten.

Wenn euer Fernseher über einen Anschluss vom Typ HDMI-eARC/ARC verfügt, dürft ihr hier Plug-and-Play erwarten. Das war zumindest bei uns der Fall. Die Soundbar gibt den Ton des TV-Geräts wieder, sobald dieses angeschaltet wird und die Lautstärkeregelung läuft wie gewohnt über die TV-Fernbedienung. Platzieren kann man die 60 Zentimeter breite Fire TV Soundbar entweder auf einem TV-Schrank oder unter dem Fernseher an der Wand. Die passenden Befestigungsschrauben sind im Lieferumfang enthalten.

Die Fire TV Soundbar verfügt ihrerseits aber ebenfalls über eine kleine Fernbedienung und ein Tastenfeld an der Geräteoberseite. Damit lässt sich die Lautstärke ebenfalls steuern oder auch der Eingang umschalten, wenn man zum Beispiel Bluetooth-Audio vom Handy übertragen will oder ein Gerät über den optischen Digitalanschluss verbunden hat.

Fernbedienung steuert Equalizer und Surround-Modus

Auf der beiliegenden Fernbedienung finden sich noch zwei zusätzliche Tasten, von denen wir zumindest die eine schon öfter benutzt haben. Der hier verfügbare „Equalizer“ besteht aus den drei Einstellungen „Filme“, „Musik“ und „Dialog“ (der Wechsel der Einstellungen wird durch ein Sprachfeedback quittiert, das zumindest bislang noch englischsprachig ist). Der Unterschied ist abhängig von der Audioquelle teils deutlich zu hören und man kann passend zur jeweiligen Quelle deutlich wahrnehmbare Verbesserungen erzielen.

Die zweite Sondertaste auf der Fernbedienung schaltet eine Surroundsimulation an oder aus und ermöglicht ein vor allem bei Filmen ansprechendes Audioerlebnis. Feedback auf die Bedienung mithilfe der Fernbedienung bekommt man durch drei in der Gerätefront versteckte LEDs.

Dem Preis angemessene Gesamtleistung

Der Klang einer Soundbar für 139 Euro kann sich natürlich nicht mit den in der Regel deutlich teureren Geräten der renommierten Anbieter in diesem Segment messen. In Verbindung mit einem gewöhnlichen TV-Gerät sorgt die Fire TV Soundbar allerdings für eine deutlich wahrnehmbare Verbesserung und vor allem mehr Klangvolumen. Mega-Bässe dürft ihr natürlich nicht erwarten, wir sprechen hier wie gesagt von einer einfachen Soundbar und nicht von einem Surround-Setup mit Subwoofer.

Prüft vor einem Kauf wie gesagt, ob euer Fernseher über einen eARC-Anschluss verfügt. Falls ja ist die Fire TV Soundbar für 139,99 Euro eine gut funktionierende Erweiterung für TV-Geräte.