Mac-App VScenePlayer: Video-Arrangements auf mehreren Monitoren

Die Mac-Applikation VScenePlayer gibt es in einer kostenfreien Lite-Version und in einer kostenpflichtigen Vollversion, die sich in nur einem Punkt voneinander unterscheiden: VScenePlayer Lite kann nur drei Videos gleichzeitig abspielen.

Die Bedienelemente der Video-Fenster

Und genau hier liegt auch die stärke des kleinen Videoplayers. Mit dem VScenePlayer lassen sich mehreren Videos auf mehreren Monitoren arrangieren und als sogenannte Szenen sichern.

Funktionen, die für professionelle Nutzer interessant sein könnten und der App Potenzial für die Medienwiedergabe im Schaufenster, auf Veranstaltungen oder bei Konzerten mit auf den Weg geben.

Neu geöffnete Videos werden stets in einem neuen Fenster gestartet, dass mit Hilfe des sogenannten „Disco Mode“ auch eine Kachel-Wiedergabe mit bis zu 4×4 Instanzen des gewählten Clips abspielen kann. Zusätzlich können A-B-Loop-Bereiche festgelegt werden, die immer wieder abgespielt werden sollen.

Der „Disco Mode“

Einzelnen Videos lässt sich ein Platz auf dem Monitor zuweisen, zudem kann Lautstärke und Zoom angepasst werden.

Seit ihr mit dem Ergebnis zufrieden, lässt sich das komplette Arrangement als VScene-Szene sichern, die immer wieder aufgerufen und wiedergegeben werden kann.

Grundsätzlich unterstützen beide Ausgaben des VScenePlayer alle Datei-Formate (MP4,MOV,M4V) die auch Apples Quicktime-Player wiedergibt und machen keine Netzwerkverbindungen zu entfernten Servern auf.

Spielt mehrere Videos gleichzeitig

Die App läuft ausschließlich lokal, startet schnell, lässt sich responsiv bedienen und kostet euch, wenn drei Videos ausreichen, keinen Pfennig. Die Vollversion schlägt mit 7 Euro zu Buche.

ist nur 3MB klein und fragt euch beim ersten Start um die Berechtigung, euren Mac zu steuern. Dieser muss in den Systemeinstellungen im Bereich Sicherheit > Datenschutz > Bedienungshilfen zugestimmt werden.

VScenePlayer im Video