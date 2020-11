Eero 6: System-Update verknüpft Eero- und Amazon-Konto

Passend zum inzwischen angelaufenen US-Verkaufsstart der neuesten Eero 6-Generation hat die Amazon-Tochter ihren Mesh-Geräten eine App-Aktualisierung und eine überarbeitete Firmware spendiert. Das Eero-Betriebssystem eeroOS springt damit von Version v3.20.1-1 auf Ausgabe v6.0.1-27.

Neben der Unterstützung der neuen Hardware-Modelle Eero 6 und Eero 6 Pro – diese lassen sich in Deutschland vorerst noch nicht ordern – erweitert das System-Update die Mesh-Stationen um die Möglichkeit Zigbee-Smart-Home-Geräte tiefer mit Alexa zu verknüpfen.

Zudem führt die Aktualisierung eine starke Verknüpfung zwischen dem bislang weitgehend unabhängigem Eero- und dem vorhandenen Amazon-Konto ein. Das neue Miteinander soll dafür sorgen, dass sich unterstützte Geräte umgehend mit aktiven Eero-Netzwerken verbinden können. Die im Beipackzettel des Updates ebenfalls angeführten „Verbesserungen der Systemstabilität und Sicherheit“ sind obligatorisch.



Bestandskunden sehen nach dem Update der offiziellen Eero-App damit gleich mehrere neue Bereiche. Zum einen bietet die neue App nach dem Start das sogenannte „Wi-Fi Simple Setup“ an, das laut Amazon fortan Teil der frustfreien Einrichtung neuer Amazon-Geräte ist und dafür sorgen soll, dass sich frisch georderte Echos, Kindle-Geräte und Fire TV-Sticks umgehend mit vorhandenen Eero-Netzwerken verbinden.

Zum anderen bietet die App nun an ein „Vernetztes Zuhause“ zu erstellen, in dem sich die aktiven WLAN-Geräte per Alexa-Sprachbefehl steuern lassen. Zwar bietet Eero hier schon länger einen entsprechenden Alexa-Skill an, der Bereich „Connected Home“ wurde jedoch neu in die Entdecken-Sektion der Eero-App aufgenommen.



Die Verknüpfungen von Eero-Konto und Amazon-Account sind aktuell noch Optional und können auch ignoriert werden. Nutzer haben zudem die Möglichkeit die „Frustfreie Einrichtung“ in den Einstellungen ihres Amazon-Kontos komplett zu deaktivieren. Der entsprechende Punkt findet sich im Bereich „Meine Inhalte und Geräte“ > „Einstellungen“ > „Gespeicherte WLAN-Passwörter“ > „Frustfreie Einrichtung“.