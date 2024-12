Mac-App „Uno“ fasst Dateien als PDF zusammen

Uno ist eine unscheinbare Mac-Anwendung, die beim Zusammenfügen mehrerer Dateien gute Dienste leisten kann. Ihr könnt damit auf einfache Weise nicht nur ein PDF aus mehreren Einzeldateien erstellen oder deren Inhalt in einfachen Text umwandeln, um diesen dann in anderen Anwendungen weiterzuverwenden oder beispielsweise an einen KI-Chatbot zu übergeben.

Die neu veröffentlichte App besteht aus einem einzelnen Fenster, das gleichzeitig als Ziel für das Hinzufügen von Dateien per Drag-and-Drop sowie für die Ausgabe des gewünschten Formats verwendet wird.

Über die beiden Tabs im Programmfenster könnt ihr wählen, ob ihr die PDF- oder die Text-Funktion der App verwenden wollt. Ganz egal, in welchem der beiden Bereiche ihr die zu konvertierenden Dateien hinzugefügt habt, ihr könnt diesen Inhalt jederzeit sowohl als PDF als auch als Text weiterverwenden. Schaltet dazu einfach zwischen den Fenstern hin und her. Der in der PDF-Ansicht verfügbare „Speichern“-Knopf wird in der Textansicht dahingehend umfunktioniert, dass er den im Hauptfenster angezeigten Text in die Zwischenablage kopiert.

Die Größe der beim Verwenden der PDF-Funktion erstellten Dateien scheint uns ganz akzeptabel. Falls bei euch regelmäßig der Bedarf besteht, die Größe von PDF-Dateien zu optimieren, solltet ihr einen Blick auf den hervorragenden PDF Squeezer werfen.

Weitere Gratis-Apps vom Uno-Entwickler

Zurück zu Uno. Die App wurde eben erst veröffentlicht und steht aktuell in Version 0.3.1 auf der Entwickler-Plattform GitHub zum Download bereit. Der Entwickler von Uno zeigt sich ausgesprochen aktiv, wenn es um das Erstellen solcher Mini-Apps für den Mac geht.

Auf der Webseite des Entwicklers findet sich eine Reihe weiterer Anwendungen, die wir in der Vergangenheit teilweise auch hier schon vorgestellt haben, so etwa das ebenfalls kostenlos erhältliche Medio, mit dessen Hilfe sich Unterschiede in verschiedenen Textdateien finden und aufzeigen lassen.