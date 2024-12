Resident Evil 2 ist jetzt für Apple-Geräte verfügbar

Das Survival-Adventure Resident Evil 2 lässt sich jetzt für Mac, iPhone und iPad laden. Das japanische Entwicklerstudio Capcom begleitet den Start des Spiels auf den Apple-Plattformen mit einer dicken Rabattaktion. Der Preis für das Hauptspiel wurde vorübergehend von 39,99 Euro auf 9,99 Euro gesenkt und die optionalen In-Game-Belohnungen kann man für 1,99 Euro statt 4,99 Euro freischalten.

Die „Resident Evil“-Serie zählt zu den erfolgreichsten Veröffentlichungen in ihrem Genre. Der zweite Teil ist in seiner ursprünglichen Fassung bereits 1998 erschienen. Angesichts der großen Popularität des Titels haben sich die Entwickler vor fünf Jahren dazu entschlossen, eine komplett überarbeitete Neuauflage des Titels zu veröffentlichen. Bislang konnte man den Titel allerdings nur auf Konsolen und Windows-Computern spielen.

Der Spielbeschreibung zufolge kehrt in Resident Evil 2 die charakteristische Mischung aus Action, nervenaufreibender Erkundung und kniffligen Rätseln zurück, die die Serie berühmt gemacht hat. Die Spieler übernehmen die Rollen von Leon S. Kennedy, einem jungen Polizisten, und Claire Redfield, einer Studentin. Beide geraten aufgrund einer verheerenden Epidemie, die Raccoon City überrollt und die Bewohner in Zombies verwandelt hat, in eine unfreiwillige Partnerschaft. Die Rollen von Leon und Claire sind dabei als separat spielbare Kampagnen verfügbar, in denen sich die Handlung aus unterschiedlichen Perspektiven erleben lässt.

Gameplay-Trailer der Konsolenversion

Systemvoraussetzungen beachten

Wer die jetzt verfügbare Version für Apple-Geräte spielen will, sollte allerdings erstmal einen Blick auf die Systemvoraussetzungen werfen. Auf dem Mac läuft das Spiel auf allen Geräten mit Apple-Prozessoren. Wer Resident Evil 2 auf dem iPhone spielen will, muss mindestens ein iPhone 15 Pro, ein iPhone 15 Pro Max oder eines der neuen iPhone-16-Modelle besitzen. Für das Spiel auf dem iPad ist entweder ein iPad Pro oder iPad Air mit einem M-Prozessor von Apple oder das neue iPad mini mit seinem A17-Pro-Prozessor erforderlich.

Neben der Prozessorleistung ist auch die Größe des Spiels ein wichtiger Faktor. Die iPhone-Version benötigt Capcom zufolge 25 GB Speicherplatz, und auf dem Mac ist die Anwendung 31 GB groß. Für die Installation wird jeweils doppelt so viel Speicherplatz benötigt.