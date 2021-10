Mac-App UnicodeChecker: Jetzt mit Version 14 des Unicode-Standard

So ist der UnicodeChecker unter anderem in der Lage zwischen Auszeichnungsformen wie HTML, CSS, URLs und IDNA zu konvertieren und bringt dafür extra ein kleines Werkzeug-Fenster mit.

Diese und alle anderen Schriftzeichen, die im UniCode-Standard erfasst werden, lassen sich mit Hilfe des kostenfrei ladbaren UnicodeCheckers durchsuchen, anzeigen und in allen möglichen Notationen ausgeben, was für Programmierer und Gestalter praktisch ist, die mit Unicode-Symbolen arbeiten wollen oder müssen.

