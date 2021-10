Weltraum-MMO „EVE Online“ jetzt als Mac-Version verfügbar

Das populäre Weltraum MMO EVE Online steht jetzt auch in einer nativen Version für den Mac zum Download bereit. Die Mac-Version von EVE Online setzt auf Apples Grafik-Engine Metal und verspricht auf dieser Basis ein flüssiges Spielerlebnis mit ausgezeichneter Bildschirmdarstellung bei vergleichsweise geringem Speicherbedarf. Zudem kommt der native Mac-Client von EVE Online auch mit umfassender Unterstützung für Tastatur- und Mausbefehle.

EVE Online läuft seit mittlerweile 2003 und zählt mit seinen mehr als 24 Millionen Nutzern zu den erfolgreichsten Online-Rollenspielen. Der Titel stammt von den isländischen Entwicklern CCP Games und beschreibt eine umfangreiche Weltraum-Simulation. Der Titel kann nach dem Freemium-Prinzip kostenlos gespielt werden, allerdings muss man hier mit Einschränkungen in Geschwindigkeit und Leistung klar kommen.

Seit 18 Jahren können Piloten in EVE Online in den fernen Sternenhaufen von New Eden eintauchen. Zehntausende von Jahren in der Zukunft angesiedelt, bietet EVE Online eine fesselnde Community-Erfahrung voller Abenteuer, Reichtümer, Gefahren und Ruhm. Jeder geht seinen eigenen Weg und ergreift eine Vielzahl von Berufen, die in den 7.000 zur Verfügung stehenden Sternensystemen von Erkundung und Handel bis hin zu Kopfgeldjagd, Piraterie und vielem mehr reichen. Das MMO ist für seine umfassende, spielergesteuerte Wirtschaft, rekordverdächtige Multiplayer-Kämpfe im Spiel, machiavellistische politische Intrigen und spielergeführte Unternehmen bekannt.