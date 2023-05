Mac-App „Stecker“: Verbundene Peripheriegerät triggern Kurzbefehle

Die Desktop-Applikation Stecker des Mac-Entwicklers Luis Riegger richtet sich an Anwender die Apples Kurzbefehle aktiv nutzen und den Start ausgewählter Shortcuts gerne automatisieren möchten. Genau dafür bietet euch Stecker nämlich neue Möglichkeiten.

So lässt sich die nur zwei Megabyte kleine Applikation dafür nutzen, den Anschluss von externen Hardware-Geräten am Mac zum Anlass zu nehmen, ausgewählte Kurzbefehle zu triggern und diese so auszuführen ohne den Start manuell vornehmen zu müssen.

Geräte und Automationen

Stecker unterscheidet dafür zwischen Geräten und Automationen. Anwender wählen ein Gerät aus, etwa eine externe Webcam, und erstellen dann eine Automation auf Grundlage des Verbindungsstatus. So lässt sich über Stecker ein Kurzbefehl festlegen, der ausgeführt werden soll, sobald die Kamera mit dem Mac verbunden wurde bzw. sobald die Verbindung mit dem Mac wieder getrennt wurde.

Momentan lassen sich in der Stecker App als Aktion dann die jeweiligen Kurzbefehle auswählen, die ausgeführt werden sollen, sobald das Gerät erkannt beziehungsweise wieder entfernt wurde. Geplant ist, dass die Anwendung neben Kurzbefehlen auch Executables ausführen können soll, in zukünftigen Versionen also auch in der Lage ist Anwendungen oder Terminal-Kommandos zu starten.

Hintergrund-Helfer benötigt

Zur Nutzung der Stecker-App, wird ein Hintergrund-Helfer benötigt, der das System auf neue bzw. getrennte Hardware überwacht. Dieser kann mit einem Mausklick in der App aktiviert werden.

Die Stecker-Applikation lässt sich kostenlos nutzen, bietet jedoch einen 3-Euro-In-App-Kauf zur Unterstützung des Entwicklers an. Wer diesen tätigt, darf sich über zusätzliche Hinweismeldungen freuen, die immer dann eingeblendet werden, wenn eine zuvor konfigurierte Automation ausgelöst wurde.