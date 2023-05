Pro-Apps für das iPad: „Final Cut Pro“ und „Logic Pro“ kommen im Abo

Logic Pro für iPad kombiniert die Leistung von Logic Pro mit der Mobilität des iPad zu einer professionellen All-in-One App für die Musikproduktion. Mit Multi-Touch Gesten können Musikschaffende Software-Instrumente spielen und auf natürliche Weise mit den Bedienelementen interagieren, sowie in komplexen Projekten durch Auf- und Zuziehen und Streichen navigieren. Plug-in Felder stellen die nützlichsten Steuerelemente zur Verfügung und erleichtern schnelles Gestalten von Sounds. Mit den eingebauten Mikrofonen des iPad können Nutzer:innen Stimmen oder Instrumente aufnehmen, und mit den fünf Mikrofonen in Studioqualität des iPad Pro können Anwender:innen praktisch jeden Raum in ein Aufnahmestudio verwandeln. Außerdem können Produzent:innen mit dem Apple Pencil präzise Bearbeitungen vornehmen und detaillierte Spurautomationen zeichnen. Außerdem können sie ein Smart Keyboard Folio oder Magic Keyboard anschließen, um Tastaturbefehle zu verwenden, die die Produktion beschleunigen.

Wir haben euch im Anschluss die Kurzbeschreibungen Apples abgedruckt, mit denen der Konzern schon mal skizziert, was in der kommenden Woche erwartet werden darf – der Volltext lässt sich hier einsehen . Zu beiden Anwendungen hat Apple bereits erste Sonderseiten veröffentlicht, die Bildschirmfotos und Teile der Benutzeroberfläche demonstrieren.

Während die Hardware des iPads, so die einhellige Meinung der meisten Anwender, so gut wie keine Wünsche mehr offen lassen würde, würden Apple Software-Entwickler das iPad zurückhalten.

Apple hat heute einen der größten Kritikpunkte adressiert, die iPad-Besitzer in den vergangenen Jahren an Apples Tablets auszusetzen hatten.

