Mac-App Snapsrch: Umfangreich konfigurierbare Automatik-Suche

Der kostenlos ladbare Download ist in der Lage den Text unter dem Mauszeiger eures Macs umgehend in einer Sucheingabe zu verwandeln und diese an nahezu beliebige Webseiten zu senden. In den Einstellungen von Snapsrch ist Microsofts Bing-Suche voreingestellt, dank der umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten können sich jedoch auch Arbeitsabläufe anlegen lassen, die die Wikipedia oder auch ifun.de durchsuchen.

