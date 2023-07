Crazy Prime Day Deals: Amazon verkauft erstmals auch Promi-Treffen

Der Online-Händler Amazon will seinen diesjährigen Prime Day mit zufällig angebotenen Erlebnis-Deals zusätzlich aufwerten und hat jetzt über die im Rahmen des Shopping-Events erstmals verfügbaren Crazy Prime Day Deals informiert.

Bei den Zusatzangeboten handelt es sich um „einmalige Erlebnisse“, die in Verbindung mit ausgewählten Produkten zu haben sein werden und von Amazon plötzlich und nur für kurze Zeit auf den jeweiligen Produktseiten angeboten werden sollen.

„einmalige Erlebnisse“ als Dreingabe

Ebenfalls vorgesehen für das Prime-Day-Event am 11. und am 12. Juli, handelt es sich dabei um Privatkonzerte in den eigenen vier Wänden, um VIP-Teilnahmen bei anstehenden Prime-Video-Premieren und um Treffen beziehungsweise Meet-and-Greet-Veranstaltungen mit ausgewählter Internet-Prominenz.

Laut Amazon gehören zu den Highlights der Crazy Prime Day Deals ein Privatkonzert mit der Künstlerin Loi, ein Meet-and-Greet mit den prominenten Teilnehmern des Prime-Formates „LOL: Last One Laughing Premiere“ und exklusive Tanz-Workshops mit der Profi-Tänzerin Motsi Mabuse.

Stets in Kombination mit einem Produkt

Dabei werden die Erlebnisse stets zusammen mit ausgewählten Produkten verkauft. So soll der Kauf eines Trigger Point Foamroller Grids im Laufe des Prime Day auch eine Jahresmitgliedschaft beim Urban Sports Club beigelegt werden. Wer ein Razer Barracuda Multiplattform-Headsets erwirbt, der kann die Twitch-Streamerin „HoneyPuu“ auf der Gamescom treffen und das Privatkonzert von Loi wird es nur in Verbindung mit der JBL GO 3 Bluetooth Box geben.

Amazon informiert auf dieser Sonderseite über die Crazy Prime Day Deals, die sich wie alle Angebote während des Prime Day ausschließlich an Anwender mit laufender Prime-Mitgliedschaft richten.

Käufer der Crazy Prime Day Deals sollen binnen 24 Stunden kontaktiert werden, um den Erfolg des Kaufs zu bestätigen.