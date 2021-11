ROKU: Jetzt auch als „Streaming Stick 4K“ erhältlich

ROKU bietet sich als relativ preiswerte Lösung für Anwender an, deren TVs keine eigenen Streaming-Apps unterstützen und die weder Lust haben viel Geld für einen Apple TV auszugeben, noch in das Amazon-Fire-Ökosystem einsteigen wollen.

Der Streaming Stick 4K wird in einen freien HDMI-Port des Fernsehers gesteckt und per USB mit Strom versorgt. Nach der Ersteinrichtung lassen sich zahlreiche Streaming-Apps wie etwa die von Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, ARD, ZDF und Spotify nutzen und wahlweise per Fernbedienung, per Sprachbefehl (ROKU unterstützt sowohl Amazons Alexa als auch den Google Assistant) oder über die ROKU-App fernsteuern.

