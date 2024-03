Mac-App „Rules“ startet Kurzbefehle über Kalendereinträge

Die über den Mac App Store vertriebene App Rules will dafür sorgen, dass sich die Ausführung von Kurzbefehlen an bestimmte Kalenderereignisse koppeln lässt. Als ein mögliches Beispiele für Einsatzmöglichkeiten seiner App nennt der in Österreich ansäßige Entwickler Armin Schöpf die automatische Aktivierung von bestimmten Fokus-Vorgaben während Meetings.

Wenn ihr euch die zu diesem Beispiel verfügbare Anleitung anschaut, versteht ihr auch schnell auf welche Weise die Anwendung funktioniert. „Rules“ sucht seine Auslöser in bestimmten Kombinationen aus Schlagwörtern und den genutzten Kalendern. Ein weiteres Beispiel, das sich vielleicht auch noch etwas sinnvoller abwandeln lässt und beispielsweise einen Luftwäscher oder dergleichen startet, wäre das automatisch Aktivieren einer Lampe kurz bevor ein Meeting startet.

Als Auslöser für einen Kurzbefehl kann die „Rules“-App eine Kombination aus den folgenden im Kalender hinterlegten Informationen verwerten: Titel, Ort, Notizen, ganztägiges Ereignis, Erinnerungen aktiviert, storniert, persönlicher Status, Startzeit, Endzeit, Dauer und in welchem Kalender das Ereignis gespeichert ist.

Mit zwei Aktionen kostenlos

Wer sich mit Kurzbefehlen beschäftigt, wird schnell für sich selbst entscheiden können, in wie weit er aus der kostenlos verfügbaren App einen Nutzen zieht. Wir wollen aber nicht verschweigen, dass man mit dem Gratis-Download verbunden nur zwei Kurzbefehl-Aktionen verwenden kann, dies aber in vollem Umfang und ohne jede sonstige Beschränkung. Wenn man die Anwendung mit mehr als nur zwei solcher Aktionen verwenden will, wird ein In-App-Kauf der Dauerlizenz zum Preis von 9,99 Euro fällig.

„Rules“ arbeitet mit dem Standardkalender von macOS zusammen und der Entwickler betont, dass seine Anwendung in vollem Umfang offline arbeitet und keine Daten den Computer verlassen.