Mit HDMI und USB-C: Günstiger Zusatzbildschirm für Mac & Co.

Wir reichen hier mal einen Tipp für einen externen Monitor an euch durch. Das Cocopar 15,6 Zoll Display haben wir zwar selbst noch nicht in der Hand gehabt, wird uns von einem Leser zum heute noch verfügbaren Aktionspreis von 127,49 Euro aber wärmstens empfohlen.

Wunder darf man bei einem tragbaren Bildschirm in dieser Preisklasse sicher nicht erwarten, allerdings macht der Cocopar-Bildschirm mit seiner an Apples Smart Covers erinnernden Klapphülle schon mal einen durchdachten Eindruck. Die Klappe schützt den Bildschirm beim Transport und kann als Standfuß nach hinten umgeklappt werden.

Kompakt und unterwegs geschützt

Mit einer Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln können mittlerweile eigentlich alle portablen Bildschirme in dieser Preisklasse dienen – alternative Vorschläge könnt ihr gerne in den Kommentaren unterbringen. Der Anschluss an Bildquellen ist sowohl über HDMI als auch über USB-C möglich. Die Stromversorgung läuft ebenfalls über USB-C.

Neben dem Mac und Windows-Geräten kann man dem Hersteller zufolge auch Konsolen wie die Nintendo Switch oder die PlayStation damit nutzen. Auch die Maße des Bildschirms betonen dessen Eignung für die Verwendung auf Reisen. Die Frontfläche ist 35,9 x 22,6 Zentimeter groß und in der Tiefe misst man 0,5 Zentimeter an der dünnsten und 1,1 Zentimeter an der dicksten Stelle. Das portable Display von Cocopar lässt sich sowohl im Quer- als auch im Hochformat verwenden und ist mit dem VESA-Standard kompatibel.

Günstige Zusatz-Anzeigefläche

Qualitativ kann ein Display in dieser Kategorie natürlich nicht mit den von Apple verbauten Modulen mithalten. Nur zum Vergleich: Das neue MacBook Air liefert bei vergleichbarer Bildschirmgröße die doppelte Helligkeit und licht auch von der Auflösung mit 2880 x 1864 Pixeln deutlich höher. Als „Nebenschauplatz“ beispielsweise für die Anzeige von Videos, Börseninfos und dergleichen sollte ein günstiges Zusatzdisplay aber durchaus genügen.