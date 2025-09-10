Mac-App PingPlace positioniert neue Benachrichtigungen flexibel

Mit der Mac-Freeware PingPlace können Nutzer festlegen, an welcher Stelle des Bildschirms Benachrichtigungen erscheinen. Während macOS standardmäßig die rechte obere Ecke nutzt, stellt die App acht verschiedene Positionen zur freien Wahl.

Zur Auswahl stehen die oberen drei Bildschirmbereiche, die linke und rechte Mitte sowie die linke, mittlere und rechte untere Position. Die Anwendung läuft unauffällig in der Menüleiste und blendet Hinweise dort ein, wo es für den Nutzer am praktischsten ist.

Damit die App wie vorgesehen funktioniert, muss sie Zugriff auf die Bedienungshilfen erhalten. Erst nach der Freigabe kann die gewünschte Anzeige eingestellt werden. Der Entwickler hat PingPlace als Freeware veröffentlicht und stellt den Quellcode offen auf GitHub zur Verfügung.

Voraussetzung für den Einsatz von PingPlace ist macOS 14 oder neuer. Ältere Betriebssystemversionen werden nicht unterstützt. Nach erfolgreicher Einrichtung arbeitet die App im Hintergrund und bietet eine flexible Steuerung der Benachrichtigungspositionen, was besonders bei hoher Mitteilungsdichte mehr Übersicht schaffen kann.

Praktisch ist das Tool auch für Nutzer die ihre Nachrichten für gewöhnlich übersehen. Wer die mittlere Bildschirmposition für die Anzeige neuer Mitteilungen auswählt, wird zukünftig quasi mit der Nase auf diese gestoßen.

Installation und Berechtigungen

PingPlace ist über GitHub auch direkt als Download erhältlich und kann alternativ auch über den Paketmanager Homebrew installiert werden. Da die App nicht von Apple signiert ist, muss der Installationsprozess manuell freigegeben werden.

Dies erfordert zusätzliche Schritte in den Systemeinstellungen und etwas Geduld beim Einrichten. Der Entwickler verzichtet bewusst auf die kostenpflichtige Apple-Zertifizierung, um die jährliche Entwicklergebühr zu sparen und die Anwendung als kostenlose Lösung anbieten zu können.