Neue Apple-Videos: Kurzüberblick, Nutzerstories und ein Einkaufs-Guide

Im Anschluss an das gestrige Event hat Apple mehrere neue Videos auf dem hauseigenen YouTube-Kanal veröffentlicht, die die vorgestellten Produkte in unterschiedlichen Formaten zusammenfassen und einordnen. Wer nur wenig Zeit hat, gönnt sich den kompakten 3-Minuten-Überblick, wer schon weiß was vorgestellt wurde aber noch unschlüssig in Sachen Vorbestellung ist, schaut sich den zehnminütigen Einkaufshelfer aus Cupertino an.

Das Apple-Event in drei Minuten

Das Video „Catch Up Quick“ fasst die zentralen Neuerungen in rund drei Minuten zusammen. Gezeigt werden die Modelle der neuen iPhone-17-Familie, die neuen AirPods Pro der 3. Generation sowie die neuen Modelle der Apple Watch.

Beim iPhone 17 Pro wird besonders die robuste Vorderseite hervorgehoben, ebenso wie die Kameras mit bis zu achtfacher Vergrößerung. Im Inneren sorgt ein neuer A19-Pro-Chip für mehr Leistung, der mit einer speziellen Kühlkammer vor Überhitzung geschützt wird. Das iPhone Air wird als besonders dünnes Modell mit Titanrahmen präsentiert, das dennoch eine leistungsstarke Kamera und lange Akkulaufzeit bietet.

AirPods erhalten ein neues Design mit verbesserter Passform, Geräuschunterdrückung und der Möglichkeit zur Herzfrequenzmessung während des Trainings. Bei der Apple Watch hebt Apple den Einstieg mit der SE3 hervor, die nun detaillierte Schlafauswertungen bietet. Die Apple Watch Series 11 erkennt zudem Anzeichen von Bluthochdruck und kann entsprechende Hinweise geben.

Zehnminütiger Einkaufsberater

Deutlich ausführlicher geht das zehnminütige Video „The Can’t Decide Guide“ auf die Unterschiede zwischen den iPhone-Modellen ein. Hier werden Farbvarianten, Gehäusedesigns und technische Details im Vergleich dargestellt. So bietet das iPhone 17 ein 6,3-Zoll-Display mit hoher Bildwiederholrate und eine verbesserte Doppelkamera.

Das iPhone Air setzt auf ein besonders dünnes Titangehäuse und einem 48-Megapixel-Kamerasystem. iPhone 17 Pro und Pro Max erhalten neue Aluminiumgehäuse, drei hochauflösende Rückkameras und eine verbesserte Telelinse für optischen Zoom. Zudem sind die Geräte mit größerer Akkukapazität und einem neuen Kühlsystem ausgestattet.

„Dear Apple Watch“

Das dritte Video, „Dear Apple Watch“, wurde bereits während des Events gezeigt und stellt Erfahrungsberichte von Anwenderinnen und Anwendern vor, die durch die Gesundheitsfunktionen der Computeruhr auf Notfälle oder gesundheitlich kritische Situationen aufmerksam gemacht wurden.