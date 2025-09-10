Das Apple-Event in weniger als 4 Minuten
Neue Apple-Videos: Kurzüberblick, Nutzerstories und ein Einkaufs-Guide
Im Anschluss an das gestrige Event hat Apple mehrere neue Videos auf dem hauseigenen YouTube-Kanal veröffentlicht, die die vorgestellten Produkte in unterschiedlichen Formaten zusammenfassen und einordnen. Wer nur wenig Zeit hat, gönnt sich den kompakten 3-Minuten-Überblick, wer schon weiß was vorgestellt wurde aber noch unschlüssig in Sachen Vorbestellung ist, schaut sich den zehnminütigen Einkaufshelfer aus Cupertino an.
Das Apple-Event in drei Minuten
Das Video „Catch Up Quick“ fasst die zentralen Neuerungen in rund drei Minuten zusammen. Gezeigt werden die Modelle der neuen iPhone-17-Familie, die neuen AirPods Pro der 3. Generation sowie die neuen Modelle der Apple Watch.
Beim iPhone 17 Pro wird besonders die robuste Vorderseite hervorgehoben, ebenso wie die Kameras mit bis zu achtfacher Vergrößerung. Im Inneren sorgt ein neuer A19-Pro-Chip für mehr Leistung, der mit einer speziellen Kühlkammer vor Überhitzung geschützt wird. Das iPhone Air wird als besonders dünnes Modell mit Titanrahmen präsentiert, das dennoch eine leistungsstarke Kamera und lange Akkulaufzeit bietet.
AirPods erhalten ein neues Design mit verbesserter Passform, Geräuschunterdrückung und der Möglichkeit zur Herzfrequenzmessung während des Trainings. Bei der Apple Watch hebt Apple den Einstieg mit der SE3 hervor, die nun detaillierte Schlafauswertungen bietet. Die Apple Watch Series 11 erkennt zudem Anzeichen von Bluthochdruck und kann entsprechende Hinweise geben.
Zehnminütiger Einkaufsberater
Deutlich ausführlicher geht das zehnminütige Video „The Can’t Decide Guide“ auf die Unterschiede zwischen den iPhone-Modellen ein. Hier werden Farbvarianten, Gehäusedesigns und technische Details im Vergleich dargestellt. So bietet das iPhone 17 ein 6,3-Zoll-Display mit hoher Bildwiederholrate und eine verbesserte Doppelkamera.
Das iPhone Air setzt auf ein besonders dünnes Titangehäuse und einem 48-Megapixel-Kamerasystem. iPhone 17 Pro und Pro Max erhalten neue Aluminiumgehäuse, drei hochauflösende Rückkameras und eine verbesserte Telelinse für optischen Zoom. Zudem sind die Geräte mit größerer Akkukapazität und einem neuen Kühlsystem ausgestattet.
„Dear Apple Watch“
Das dritte Video, „Dear Apple Watch“, wurde bereits während des Events gezeigt und stellt Erfahrungsberichte von Anwenderinnen und Anwendern vor, die durch die Gesundheitsfunktionen der Computeruhr auf Notfälle oder gesundheitlich kritische Situationen aufmerksam gemacht wurden.
99% der Air Käufer blasen die Dicke wieder mit einem Case und/oder Akkupack wieder auf. Und was bleibt dann noch als Vorteil? Ein minimal schnellerer Prozessor? Wow. Die Kamera und der Akku sind für mich riesengroße Gegenargumente. Hinzu kommt, dass für die allermeisten Pro Käufer das 120 Hz Display das Hauptargument für eine Entscheidung gegen das normale 17er war, welches ja nun wegfällt. Was bleibt hier noch? Auch die größere Performance des A19 Pro, die quasi nie benötigt wird, und der optische Zoom, der ab und zu mal benötigt wird, das wars mehr oder weniger. Und das zu welchem Preis im Vergleich? In meinen Augen ist das normaler 17er nun das mit Abstand beste P/L Verhältnis und sollte für 95% der Nutzer absolut ausreichend sein. Wird mein 14 Pro in einem halben Jahr ablösen, wenn der Preis um 100€ gefallen ist.
Es gibt ja noch ein paar mehr Vorteile. Da du die nicht aufgezählt hast sind sie für dich nicht relevant. Andere aber schon. Alleine wegen Akku Und Kamera.
Und wann kommen jetzt neue AirTags? Im März?
Hatte auf ein neues Apple TV gehofft! Wird aber wohl nichts dieses Jahr!?
Ich habe gehört das nach September, Oktober kommt ;)
Ich warte auch darauf, damit ich meinen neuen Fernseher damit auszustatten kann.
Wieso macht man das Air so dünn und packt dann eine (im Verhältnis) so extrem klobige Kamera-Bar dazu? Das macht das iPhone ja auch noch total Kopflastig.
Einen Tick kleiner und vor allem ohne Kamera-Bar wäre es als Gesamtkonzept wesentlich stimmiger gewesen. Den Kompromiss mit schlechterer, aber nicht hervorstehender Kamera hätte dem iPhone m.E. gut getan.
Wenn du die Berichte hier liest und die Bilder siehst, erkennst du: das ist keine Kamera-Bar. In dieser Bar steckt die gesamte Elektronik. Der dünne untere Teil enthält praktisch nur noch den Akku.