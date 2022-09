Mac-App Orbital: Das Dock direkt um den Mauszeiger herum

Wer sich erst mal in Ruhe an das Konzept herantasten möchte, dem empfehlen wir einen Testlauf der nahezu baugleichen Charmstone-Applikation . Größter Unterschied: Charmstone berücksichtigt das Dock eures Mac nicht, sondern verlangt eine manuelle Konfiguration der um den Mauszeiger herum platzierten Schnellzugriffe.

Ab Werk blendet Orbital dabei standardmäßig die Apps ein, die auch in eurem Dock angezeigt werden und zeigt diese an, sobald ihr den Tastatur-Kurzbefehl Command+X eingegeben habt. Sind mehr als acht Applikationen als immer sichtbar in eurem Dock konfiguriert, löst Orbital diese Diskrepanz indem mehrere scrollbare Seiten an Anwendungen und Ordnern angezeigt werden. Orbital lässt sich vor dem Kauf leider nicht ausprobieren, der Entwickler verspricht jedoch die Rückzahlung bei Nicht-Gefallen innerhalb der ersten sieben Tage.

Die neue Mac-Applikation Orbital will dem für gewöhnlich am unteren Bildschirmrand eures Macs angeordneten Dock zu etwas mehr Prominenz verhelfen und kann dieses auf Wunsch um den Mauszeiger herum arrangiert platzieren.

