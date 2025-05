Mac-App notiert und rechnet: Scrap Note als digitale Zwischenablage

Mit „Scrap Note“ stellt der Entwickler Fong Yee Long eine kleine Mac-App zur Verfügung, die sich als praktisches Werkzeug für temporäre Notizen versteht. Die Anwendung richtet sich an Nutzer, die regelmäßig flüchtige Informationen wie aus dem Web kopierte Telefonnummern, Seriennummern oder kurze Rechnungen festhalten – aber nicht dauerhaft speichern möchten.

Zwischenablage mit Taschenrechner-Funktion

Im Gegensatz zur Quick-Note-Funktion von Apple, die jede Eingabe direkt in Apple Notes ablegt, funktioniert Scrap Note bewusst als eigenständige, temporäre Notizfläche. Der minimalistische Editor unterstützt lediglich reinen Text – und erlaubt zusätzlich Rechenoperationen direkt im Eingabefeld. Grundlage dafür ist die SoulverCore-Bibliothek, die nicht nur einfache Berechnungen, sondern auch Umrechnungen (beispielsweise von Kilogramm in Pfund oder Fahrenheit in Celsius) ermöglicht. Auch Zeitzonen lassen sich auf diese Weise vergleichen. Um Ergebnisse berechnen zu lassen, reicht es aus, zwei Gleichheitszeichen in Folge zu tippen.

Die Anwendung lässt sich per globalem Tastenkürzel aufrufen – standardmäßig ist hierfür die Tastenkombination Control + Leertaste vorgesehen. Sobald ein Eintrag nicht mehr benötigt wird, kann er per Tastendruck gelöscht oder mit einem weiteren Shortcut optional doch in Apple Notes gespeichert werden. Die dafür benötigte Verknüpfung lässt sich direkt aus den Einstellungen der App einrichten.

Schnell und simpel zu bedienen

Die App verzichtet bewusst auf Funktionen wie Formatierung oder Bilder. Ziel ist es, Inhalte möglichst schnell festzuhalten – und diese ebenso schnell wieder zu verwerfen. Wer mit vielen kleinen Informationshäppchen arbeitet und seine Apple Notes nicht mit unnötigem Ballast füllen möchte, bekommt mit Scrap Note eine schlanke Lösung, die sich durch einfache Tastaturbedienung besonders für Vielnutzer eignet. Scrap Note ist kostenlos erhältlich.