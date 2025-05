Google AI Ultra: KI-Premium-Abo kostet 250 Dollar pro Monat

Mit „Google AI Ultra“ führt der Suchmaschinen-Anbieter ein neues Abomodell ein, das sich gezielt an professionelle Anwender richtet. Für monatlich 249,99 US-Dollar erhalten Nutzer in den USA Zugriff auf die leistungsstärksten KI-Modelle und umfangreiche Zusatzfunktionen. Weitere Länder sollen folgen.

Im Mittelpunkt des neuen Angebots steht der Zugang zu den erweiterten Funktionen der Gemini-App. Diese bietet unter anderem höhere Nutzungslimits für komplexe Recherchen, Videoerstellung mit dem Modell Veo 2 sowie den Zugang zur kommenden Version Veo 3. Für das Schreiben von Code, wissenschaftliche Projekte oder kreative Arbeiten verspricht Google einen breiten Funktionsumfang. Auch die neue Denkfunktion „Deep Think“ auf Basis von Gemini 2.5 Pro soll exklusiv für Ultra-Abonnenten bereitstehen.

Erweiterter Zugriff auf KI-Tools

Ein weiterer Bestandteil des Pakets ist „Flow“, ein KI-Werkzeug für die Erstellung von Filmszenen und Videoclips. Es nutzt Googles Bild- und Videomodelle und erlaubt Nutzern unter anderem, Videos in Full-HD mit erweiterten Kameraoptionen zu generieren. In Kombination mit „Whisk“ lassen sich zudem Bildideen in kurze Videosequenzen umwandeln.

Mit YouTube-Premium und 30 TB Speicher

Auch andere Google-Dienste profitieren vom Ultra-Abo. So wird der KI-gestützte Assistent „Gemini“ direkt in Gmail, Docs und Chrome eingebunden. Die Integration im Chrome-Browser soll dabei helfen, Inhalte besser zu verstehen und Aufgaben auf Basis der gerade geöffneten Webseite zu erledigen. Mit dem Prototyp „Project Mariner“ testet Google zudem eine Art Multitasking-Assistent, der bis zu zehn Aufgaben gleichzeitig koordinieren kann.

Zum Abo gehören außerdem ein YouTube-Premium-Zugang sowie 30 Terabyte Speicherplatz für Fotos, Dokumente und E-Mails. Bestehende Nutzer des bisherigen Tarifs „Google AI Premium“, der künftig „Google AI Pro“ heißt, erhalten einige dieser neuen Funktionen ohne Preisaufschlag. Für Studierende wird dieser Zugang in ausgewählten Ländern – darunter Japan und Großbritannien – zeitweise kostenlos angeboten.