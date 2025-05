Jetzt Alltagsprodukte: Amazon offensiv gegen Supermärkte und Drogerien

Mit einer erstmals in dieser Form durchgeführten Rabattaktion will Amazon seine Rolle im deutschen Markt für Alltags- und Haushaltsprodukte stärken. Vom heute an bis einschließlich 27. Mai bietet der Onlinehändler auf einer eigens eingerichteten Aktionsseite unter amazon.de/everydayessentialsweek Preisnachlässe von bis zu 35 Prozent auf Artikel des täglichen Bedarfs.

Ziel ist es, sich verstärkt als Einkaufsalternative zu etablierten Lebensmitteleinzelhändlern und Drogeriemarktketten zu präsentieren.

Das Angebot umfasst mehrere Produktkategorien wie Lebensmittel und Getränke, Drogerie- und Körperpflegeartikel sowie Kosmetika. Rabattiert sind dabei Produkte namhafter Marken wie Tempo, Nivea, Café Royal oder Hakle. Auch Bürobedarf, Tierfutter und Eigenmarken von Amazon selbst sind Teil der Aktionswoche. Die Angebote richten sich an alle Amazon-Kundinnen und -Kunden. Prime-Mitglieder profitieren zusätzlich von kostenfreiem Premiumversand – teils noch am selben Tag.

Einkaufsverhalten im Blick

Amazon verweist im Rahmen der Aktion auf eine eigene Umfrage, die das Unternehmen beim Meinungsforschungsinstitut HarrisXi in Auftrag gegeben hat. Demnach plant ein erheblicher Teil der deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher, in diesem Frühjahr gezielt bei regelmäßig benötigten Haushaltsprodukten zu sparen. Die Rabattwoche soll dieser Nachfrage entgegenkommen und das eigene Angebot stärker ins Bewusstsein rücken.

Neben dem klassischen Onlineversand baut Amazon seine Lebensmittel-Sparte weiter aus. Kundinnen und Kunden können über die Plattform nicht nur Markenprodukte kaufen, sondern auch Artikel der Amazon-Eigenmarke „by Amazon“ sowie Produkte regionaler Partner wie Knuspr oder auch Tegut.

Amazon Lebensmittellieferungen: Knuspr und Tegut für alle

Die Verfügbarkeit lässt sich nach Eingabe der Postleitzahl prüfen. Mit diesem erweiterten Sortiment und gezielten Preisaktionen unternimmt Amazon jetzt ziemlich offensive Schritte, um sich dauerhaft als Anlaufstelle für den täglichen Einkauf zu etablieren.