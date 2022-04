Mac-App MotionScape: Kurven und Animationen mit SwiftUI-Export

App-Entwickler, die in ihren Applikationen Wert auf schön anzusehende Animationen, weiche Übergänge und ästhetische Bewegungen legen, können einen Blick auf die kostenlose Mac-Applikation MotionScape werfen. Diese kann zum einen das Verständnis für die beschriebenen vier Animationstypen schärfen, bietet zum anderen aber auch ein Umfeld zum Experimentieren mit den Werten an, mit denen sich die Animationen konfigurieren lassen.

Here’s a short video giving you a peek into the capabilities of our FREE app. Get it now and start playing around yourself! pic.twitter.com/HkZ12TOZPt

— Stefan (@stefanjblos) April 25, 2022