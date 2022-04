DuckDuckGo für Mac: Erste Bilder des neuen Safari-Konkurrenten

Am 12. April kündigte die datensparsame Suchmaschine DuckDuckGo an, fortan einen Browser für den Mac bereitstellen zu wollen, der als Alternative zu Safari angeboten und sich vornehmlich um das Blockieren von Werbung und den Schutz vor zu neugierigen Online-Trackern kümmern soll.

DuckDuckGo nutzt WebKit-Engine

Die Besonderheit: Anstatt (wie Microsoft oder Brave) auf das von Google entwickelte Chromium-Projekt zu setzen, kündigte DuckDuckGo an, Apples Browser-Engine Webkit nutzen zu wollen und den Browser als native, für den Einsatz auf dem Mac optimierte Anwendung zur Verfügung zu stellen.

Interessierte Anwender, die am Beta-Test des neuen Browsers teilnehmen wollten, verwies DuckDuckGo auf eine Warteliste, in die sich über die Mobil-Applikation der Suchmaschine eingetragen werden konnte. In der App muss dafür der Bereich Einstellungen > More From DuckDuckGo > DuckDuckGo Desktop-App besucht werden.

Beta-Interessenten erhalten dann einen Code und können die Browser-App auf duckduckgo.com/mac aus dem Netz laden. Momentan wird die Warteliste wieder bespielt und sorgt für die ersten Impressionen des neuen Safari-Konkurrenten.

Mit Import, Fire und Tracking-Schutz

Dieser ist in seiner jetzigen Version noch sehr auf das Wesentliche reduziert und bietet von einer Importfunktion abgesehen, nur wenige erwähnenswerte Zusatzfunktionen an.

Nennenswert ist zum einen die „Fire“-Funktion, mit der sich alle Online-Spuren, die persönliche Verlaufshistorie und Cookies per Mausklick löschen lassen, sowie die Startseite, auf der sich Lesezeichen ablegen und ein Tracking-Bericht eingesehen werden kann.

Zur Nutzung der Beta ist das Vorhandensein eines Invite-Codes momentan noch zwingend erforderlich. Anschließend will sich DuckDuckGo für Mac am liebsten gleich nach dem Erststart zum Standard-Browser machen.