Ergebnisse lassen sich dann mit wenigen Mausklicks im hochaufgelösten Originalformat auf der eigenen Festplatte sichern und können so etwas flexibler konsumiert werden, als es die teils nur für wenige Tage in den jeweiligen Mediatheken verfügbaren Inhalte ansonsten zulassen.

Kurz zum Reinholen: MediathekView listet die in den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender verfügbaren Videoinhalte in einer gemeinsamen Oberfläche und gestattet euch diese dann komfortabel nach Titeln, Beschreibungen, Sendern und Kategorien zu durchsuchen. Die Suche erfolgt dabei über alle unterstützten Sender hinweg und kann durch die Nutzung von Filtern verfeinert bzw. eingeschränkt werden.

Letzte 32bit-Ausgabe Mac-App MediathekView: Mediatheken-Downloader in neuem Look

