Sonos Update: Version 14.12 erlaubt Downgrade auf Sonos S1

Darüber hinaus gibt Sonos an die Sprachqualität beim Sonos ARC verbessert und die WLAN-Konnektivität mehrerer älterer Sonos-Produkte optimiert zu haben. So lassen sich nun weitere Sonos-Lautsprecher mit 802.11a 5Ghz WLAN-Netzen verbinden. Welche dafür die notwendigen Voraussetzungen mitbringen hat Sonos in dem Hilfe-Artikel #126 („Supported Wi-Fi modes and security standards“) zusammengefasst.

Überarbeitet wurde auch die Erstinstallation neuer Sonos-Produkte. In den Apps lassen sich diese nun in einem Rutsch einrichten, um alle zusammen mit der jeweils neuesten Firmware bespielt werden zu können. Der bisherige Ablauf, bei dem jeder Sonos-Lautsprecher einzeln installiert und aktualisiert werden musste, ehe weitere Lautsprecher zum bestehenden System hinzugefügt werden konnte, wurde ersetzt.

