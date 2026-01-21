Mac-App „Listening Post“ protokolliert alle Musik in der Umgebung

Listening Post ist eine neue Mac-Anwendung des Flensburger Entwicklers Carlo Zottmann. Aktuell noch im Beta-Test, soll die App möglichst alle in der Umgebung gespielten Titel identifizieren und protokollieren. Die Anwendung richtet sich an Mac-Nutzer, die ihr Hörverhalten systematisch dokumentieren möchten.

Anders als Dienste wie Shazam, die nur auf Anfrage aktiv werden oder ausschließlich Inhalte aus Streaming-Apps erfassen, nutzt „Listening Post“ in regelmäßigen Abständen kurz das Mikrofon des Mac, um automatisch zu prüfen, ob in der Umgebung Musik abgespielt wird. Die erkannten Titel lassen sich an Dienste wie Last.fm oder ListenBrainz übergeben oder der persönlichen Apple-Music-Mediathek hinzufügen, sofern ein entsprechendes Abonnement besteht.

Lokale Protokolle und Anbindungen

Wer lediglich ein Protokoll seiner musikalischen Aktivitäten führen will, kann entsprechende lokale Dateien in den Formaten CSV oder JSONL erstellen lassen. Als weitere Option lässt sich in den Einstellungen festlegen, dass das Erkennen neuer Titel Automationen über die Kurzbefehle-App auslöst. Der Entwickler arbeitet zudem daran, entsprechende Integrationen für Spotify, Mastodon und Bluesky umzusetzen.

Die technische Basis für diese Funktion liefert Apples „ShazamKit“. Für die Erkennung genügt es, einen „digitalen Fingerabdruck“ des erfassten Songs an die Shazam-Datenbank zu übermitteln. Dabei werden keine Audioaufzeichnungen übertragen.

„Bedenkzeit“ vor dem Übertragen

Beim „Scrobbeln“ zu Diensten wie Last.fm lässt sich über die Einstellungen festlegen, wie lange mit dem Senden der Titel gewartet werden soll. Der Entwickler will damit sicherstellen, dass man als Nutzer ausreichend Zeit hat, um das Übertragen von unerwünschten Informationen zu verhindern. Die App kann so konfiguriert werden, dass jedes Mal, wenn ein neuer Song erkannt wurde, eine entsprechende Meldung erscheint.

„Listening Post“ lässt sich derzeit als Beta kostenlos nutzen. Nach Fertigstellung soll die App zum Festpreis erhältlich sein. Ein Abomodell wird vom Entwickler ausgeschlossen.