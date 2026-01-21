Netflix freut sich über stetig wachsende Werbeeinnahmen

Netflix hat seine Wirtschaftszahlen für das vierte Quartal 2025 vorgelegt und dies mit einem positiven Ausblick auf das aktuelle Jahr verknüpft. So rechnet der Marktführer unter den Videodiensten für 2026 mit einem Umsatz von rund 51 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von etwa 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Das positive Wachstum ist laut Netflix zwar zum Teil auch das Resultat von steigenden Abonnentenzahlen. Allerdings tragen auch die stetig höheren Abopreise und der mit Werbung erzielte Umsatz zu den finanziellen Erfolgen bei. Die Prognosen von Netflix sehen vor, dass sich die Werbeeinnahmen im laufenden Jahr auf etwa drei Milliarden US-Dollar verdoppeln könnten. Zugleich sollen die Investitionen in Inhalte und Technik steigen, allerdings langsamer als der Umsatz, um die Profitabilität zu erhöhen.

Auch TV-Spiele sollen ausgebaut werden

Neben Fortsetzungen bekannter Serien seien für 2026 sowohl neue Produktionen als auch verstärkte Lizenzvereinbarungen geplant. Ergänzend soll das Angebot um zusätzliche Live-Formate, Video-Podcasts und interaktive Inhalte erweitert werden. Netflix will auch weiter in das Spieleangebot für Fernseher investieren.

Beim Thema Werbung verfolgt Netflix eine klare Strategie. So will man die Auslastung der Werbeplätze optimieren, um die Erlöse der werbefinanzierten Abos schrittweise an das Niveau der werbefreien Tarife heranzuführen. Netflix erfreue sich steigender Zufriedenheitswerte und einer im Branchenvergleich niedrigen Kündigungsquote. Hierfür sei nicht allein die Zahl der gestreamten Stunden, sondern die wahrgenommene Qualität und Relevanz der Inhalte ausschlaggebend.

Im Frühjahr kommt interaktive Werbung

Zudem sei die weltweite Einführung von interaktiven Videoanzeigen für das zweite Quartal 2026 geplant, nachdem die Ende vergangenen Jahres gestarteten Tests bislang erfolgreich verlaufen seien. Diese sollen sich aus flexibel kombinierbaren Gestaltungselementen zusammensetzen und auf das Nutzungsverhalten der Zuschauer reagieren.